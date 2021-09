Co oznacza zielony listek na szybie? Niektórzy mijają tak oznaczone auta szerokim łukiem

Już w 2012 r. naklejki z liściem klonu miały wrócić na szyby samochodów. Termin wielokrotnie przekładano. Ostatni raz w 2018 r. Wówczas zmiany w prawie, które nakładały na początkujących kierowców obowiązek specjalnego oznakowania ich samochodów, były już gotowe, ale przez opóźniające się prace nad nową odsłoną Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców musiały zostać odłożone na później. I to później wciąż nie nadeszło.

Trwa vacatio legis, ale nie jest ograniczone czasowo. Wszystko zależy od postępów prac nad bazą CEPiK. Jak w końcu policja otrzyma zdalny dostęp do wszystkich informacji o kierowcach, wówczas nakaz naklejania zielonego liścia na szyby wejdzie w życie

- mówi w rozmowie z Moto.pl Tomasz Kulik z motocyklowej szkoły jazdy Kulowisko.

Zielony listek na szybie - co oznacza

Zielony listek dawniej nie był niczym nadzwyczajnym. Oznaczano nim samochody prowadzone przez początkujących kierowców. Z biegiem lat liść klonu zniknął z przestrzeni publicznej. Niespełna dekadę temu ktoś sobie o nim przypomniał i chciał, by naklejanie go na szybę było obowiązkowe dla tych, którzy niedawno odebrali prawo jazdy. Po dziewięciu latach wciąż nie udało się wprowadzić pomysłu w życie. Póki co obowiązku nie ma, choć każdy, kto chce informować innych kierowców, że nie jest doświadczonym kierowcą, może to zrobić - zielony liść klonu można przyklejać na szybę.

Nowe obowiązki dla początkujących kierowców

Jak już uda się wprowadzić zmiany w bazie CEPiK, w ustawie o kierujących pojazdami w rozdziale 14. pojawi się dodatkowy zapis:

W okresie próbnym kierowca jest obowiązany kierować wyłącznie pojazdem samochodowym oznakowanym z tyłu i z przodu okrągłą nalepką barwy białej z zielonym symbolem liścia klonowego – przez pierwsze 8 miesięcy tego okresu.

Wśród zmian w prawie, które czekają na wprowadzenie, można znaleźć znacznie więcej obowiązków i ograniczeń, które będą nałożone na początkujących kierowców przez pierwsze dwa lata od uzyskania prawa jazdy po raz pierwszy. Będą oni musieli odbyć między 4. a 8. miesiącem, licząc od dnia otrzymania prawa jazdy, kurs dokształcający w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz praktyczne szkolenie w zakresie zagrożeń w ruchu drogowym.

Dodatkowo, w okresie próbnym, przed upływem 8. miesiąca licząc od dnia otrzymania prawa jazdy, kierowcy nie będą mogli: