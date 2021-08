Czy straż miejska może cię ukarać mandatem jak jedziesz samochodem?

Przed rokiem 2016 uprawnienia strażników gminnych i miejskich były systematycznie rozszerzane. Zmieniło się to po kontroli NIK, która wskazywała m.in. na to, że udostępnienie możliwości kontroli prędkości strażnikom miejskim właściwie nie przekłada się na poprawę bezpieczeństwa, a bardziej na zwiększenie wpływów do budżetu miast. Skutek? Rok 2016 przyniósł nowelizację, która tak naprawdę ograniczyła rolę straży gminnej do strażnika porządku miejskiego. Czy to jednak oznacza, że nie mogą oni od tego momentu kontrolować kierowców? Nie do końca.

Straż miejska może ukarać kierowcę, który jedzie samochodem

Strażnik miejski nadal ma prawo zatrzymać samochód do kontroli drogowej. Stanie się tak jednak tylko w określonych przypadkach. Mowa o naruszeniu przepisów odnoszących się do zakazu ruchu oraz postoju i zatrzymania. Strażnik może zatrzymać kierującego, skontrolować dokumenty i ukarać go mandatem karnym. A na tym wymogi się nie kończą. Według prawa strażnik ma możliwość przeprowadzenia kontroli tylko wtedy, gdy jest umundurowany. Co w sytuacji, w której kierowca będzie pijany? Strażnik miejski ma obowiązek wezwać na miejsce policję. To ona przejmie dalsze czynności.

Mandat od strażnika miejskiego? To nawet 800 zł!

A więc tak właściwie jak wysoki mandat może wystawić strażnik miejski? Okazuje się, że kary nie są małe. Bo grzywna potrafi sięgnąć nawet 800 zł. Dodatkowo do konta kierującego dopisanych zostanie 5 punktów karnych! Za jakie konkretnie wykroczenia mogą karać strażnicy gminni i miejscy? Oto lista:

niezastosowanie się do zakazu wjazdu - 250 zł i 5 pkt karnych,

niezastosowanie się do zakazu ruchu - 250 zł i 5 pkt karnych,

niezastosowanie się do zakazu wjazdu samochodów ciężarowych - 500 zł i 2 pkt karne,

niezastosowanie się do zakazu wjazdu pojazdów o określonej szerokości - 150 zł i 2 pkt karne,

parkowanie na miejscu dla niepełnosprawnych - 500 zł i 5 pkt karnych,

parkowanie na miejscu dla niepełnosprawnych w oparciu o sfałszowaną kartę parkingową - 800 zł i 5 pkt karnych,

nieprawidłowe parkowanie - 100 zł i 1 pkt karny.

Straż miejska może zatrzymać do kontroli nie tylko auto...

Ciekawostka jest taka, że strażnicy gminni i miejscy mogą kontrolować nie tylko kierujących pojazdami. Ich uprawnienia dotyczą też np. rowerzystów. W sytuacji, w której osoba jadąca na rowerze narusza przepisy ruchu drogowego, może zostać zatrzymana przez strażników i ukarana mandatem karnym np. za przejazd po przejściu dla pieszych.