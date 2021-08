Historia polskiej motoryzacji poszła pod młotek. FSO sprzedane, powstanie osiedle

Fabryka FSO to ważne miejsce w historii polskiej motoryzacji. Chociaż od 10 lat nie zjechał z tamtego miejsca żaden nowy samochód, to nadal wzbudza sentyment, a dla wielu jest symbolem miejsca, gdzie mogło powstać coś wyjątkowego po zmianach ustrojowych.

Czas jednak mija i obiekt niszczał z roku na rok. Jeszcze jakiś czas temu zapowiadano, że miejsce zostanie przerobione na osiedle z lokalami mieszkalno-usługowymi, ale miało to nastąpić w bliżej nieokreślonej przyszłości. Przyszłość jest już dziś, a dokładniej 29 lipca tego roku. 62 ha fabryki FSO zostało sprzedanych firmie deweloperskiej OKAM Capital.

Mogą jednak spać spokojnie ci, którzy przypuszczali, że zaraz wszystko zostanie zrównane z ziemią. Według przedstawicieli nowego właściciela terenu, inwestycja będzie powstawała przez wiele lat, a nawet kilkanaście. Na razie firma chce uatrakcyjnić teren dla obecnych i przyszłych klientów, a wszystkie poważniejsze zmiany mają być poprzedzone konsultacjami. Zaznaczają również, że chcą stworzyć miejsce, które będzie obejmować szacunek do tak ważnego punktu na historii polskiej motoryzacji.

OKAM Capital, na razie nie planuje również eksmitowania „Wystawy klasyków", która mieści się w dawnej hali lakierni. Kilkukrotnie inwestor podkreśla, że chce stworzyć swoisty pomost pomiędzy nowoczesnością, a historią Żerania, jego charakteru. Jak zostanie to rozwiązane i co oznacza zachowanie charakteru, to dopiero czas pokaże.