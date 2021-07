Wymiana prawa jazdy to obowiązek. Bezterminowego też, a termin powoli się zbliża

19 stycznia 2013 roku w Polsce zakończył się czas bezterminowego prawa jazdy. Od tego momentu uprawnienia - a tym samym i dokumenty - są wydawane na maksymalnie 15 lat. Z czego to wynika? Bezterminowość prawa jazdy prowadziła do dwóch scenariuszy. Po pierwsze tak naprawdę nie dało się okresowo kontrolować stanu zdrowia kierowcy. Po drugie policjanci mieli czasami poważny problem z identyfikacją kierującego - bo przed nimi stał 60-letni mężczyzna, podczas gdy zdjęcie w prawie jazdy przedstawiało 17-latka.

Bezterminowe prawo jazdy: co oznacza jego wymiana?

No dobrze, ale co ta perspektywa oznacza dla osób, które zdobyły uprawnienia bezterminowo przed 2013 rokiem? Nadal mają do nich pełne prawo. Z tą jednak różnicą, że dokument bez terminu ważności nie będzie wydawany w nieskończoność. Data wymiany bezterminowego prawa jazdy na terminowe jest świetnie znana i zbliża się coraz większymi krokami. Kiedy prawko bez terminu ważności otrzyma datę obowiązywania? Najpóźniej do 2033 roku. Od tego momentu wszystkie dokumenty będą wydawane maksymalnie na 15 lat.

Wymiana bezterminowego prawa jazdy na terminowe nie oznacza, że kierowca traci bezterminowe uprawnienia. Uprawnienia bezterminowe zachowuje - będzie musiał jedynie wymieniać sam dokument bez konieczności np. dostarczania nowych badań lekarskich.

Minął termin ważności prawka? Nie masz zatem… uprawnień!

Oczywiście w Polsce nie brakuje kierowców, którzy dość luźno traktują termin ważności wpisany do prawa jazdy. Nie kontrolują go i nie dbają o wymianę dokumentu na czas. I choć według obiegowej opinii jest to wyłącznie drobna dawka nonszalancji, podczas kontroli drogowej może się ona skończyć... naprawdę źle. Powód? Nieważne prawo jazdy oznacza dla kierowcy mniej więcej tyle, że prowadzi samochód bezprawnie. Minięcie daty ważności sprawia, że prowadzący ma wstrzymane uprawnienia do kierowania pojazdami! Skutek? Tym będzie mandat wynoszący 500 zł.

Wykroczenie polegające na jeździe bez uprawnień nie ma przypisanych punktów karnych. Powód jest oczywisty: "kierowca" nie ma prawka, zatem nie ma mu jak dopisać punktów karnych.

Mandat za brak prawa jazdy. Zapłacisz go nawet, jak masz uprawnienia. Przez kod

Ile kosztuje wymiana prawa jazdy?

Ile kosztuje wymiana prawa jazdy? Za sam dokument należy zapłacić w wydziale komunikacji 100,50 zł. 100 zł kosztuje nowe prawko, a 50 gr to opłata urzędowa. Na tym jednak wydatki nie kończą się, bo kierowca musi dostarczyć też aktualne zdjęcie - czyli de facto musi je wykonać za kilkadziesiąt złotych oraz w sytuacji, w której ma uprawnienia terminowe, także zaświadczenie o odbyciu badania lekarskiego. Ile kosztuje wizyta u lekarza? Jej cena została określona na podstawie rozporządzenia Ministra Zdrowia i wynosi 200 zł.