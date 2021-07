Zasada 5 minut w klimatyzacji. Podczas upałów powinien znać ją każdy kierowca

Upały w Polsce nie odpuszczają. Lipiec 2021 roku przygotował dla nas temperatury znacznie przekraczające 30 stopni Celsjusza w cieniu. I tak intensywna fala ciepła sprawia, że każdy kierowca zaczyna doceniać... klimatyzację w swoim samochodzie. Tylko czy każdy kierowca wie też jak dbać o to, aby służyła ona przez długi czas i czy każdy kierowca wie czym jest zasada 5 minut w klimatyzacji? Zaraz o niej opowiemy.

REKLAMA

Wyłącz klimatyzację na 5 minut. Klimatyzację nie nawiew!

No dobrze, zatem czym jest wcześniej wspomniana zasada 5 minut w klimatyzacji? Otóż zakłada ona, że na 5 minut przed dotarciem do celu i zgaszeniem silnika schładzacz warto wyłączyć - nie nawiew ogólnie, a samą klimę. Co to daje? Sprawia, że zmrożony podczas pracy układu parownik będzie miał czas na podwyższenie swojej temperatury. Jako że jednocześnie pracować będzie wentylator, chłód i para wodna zostaną odebrane z parownika. A to przynosi potężną korzyść.

Zobacz wideo Czy od klimatyzacji można się pochorować?

Co daje zasada 5 minut w klimatyzacji?

Bezpośrednim skutkiem zasady 5 minut w klimatyzacji jest wytworzenie w układzie wentylacyjnym mniejszej ilości wilgoci. A wilgoć w połączeniu z upałem tworzy środowisko, które szczególnie sprzyja rozwojowi grzybów, pleśni i bakterii. Skutek? Po pierwsze po ponownym uruchomieniu schładzacza w kabinie pasażerskiej nie pojawi się nieprzyjemny zapach, a na szybie para wodna. Po drugie mniejsza ilość grzybów, pleśni i bakterii to mniejsze ryzyko tego, że kierowca lub pasażerowie zostaną przeziębieni przez klimatyzację.

Warto pamiętać też o tym, że wyłączenie klimatyzacji na chwilę przed zgaszeniem silnika pozwoli też kierowcy i pasażerom przygotować się na upał na zewnątrz. Szczególnie że różnica temperatur między wnętrzem a dworem może wynosić nawet 20 stopni Celsjusza - gdy np. kabina schłodzi się do 18 stopni, a na dworze jest blisko 40 stopni.

Co żyje w klimatyzacji, czyli dlaczego warto jeździć do serwisu klimatyzacji

Zasada 5 minut nie wyklucza serwisu klimy

Oczywiście stosowanie się do zasady 5 minut w klimatyzacji nie zwalnia kierowcy z obowiązku przeglądów schładzacza. Nadal co najmniej raz w roku powinien on kontrolować sprawność poszczególnych elementów układu, a do tego dbać o dezynfekcję kanałów wentylacyjnych. Tylko w takim przypadku może on mieć pewność, że klima nie zawiedzie latem, a do tego nie będzie zagrażała zdrowiu pasażerów.