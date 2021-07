Bezprawne opłaty na parkingach przy Lidlach i Biedronkach. Zarządca ma zapłacić 150 tys. zł kary i oddać klientom pieniądze

Ze skarg składanych do Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów wynikało, że klienci sklepów byli obciążani opłatami zgodnie z regulaminem, który pozwalał na bezpłatne parkowanie przez pierwsze 60 lub 90 min. Jednak parkujący byli zobowiązani do pobrania i umieszczenia biletu parkingowego za przednią szybą.

Dopiero gdy kierowca tego nie zrobił, mógł być obciążony opłatą w wysokości 90 lub 150 zł. Takie zasady parkowania zostały wprowadzone w sklepach zlokalizowanych w woj. Śląskim i Małopolskim i to stamtąd w 2019 i 2020 r. napływały skargi konsumentów.

Wynikały z nich, że wielu klientów nie spełniło warunków regulaminu z uzasadnionych ich zdaniem powodów. Niektórzy twierdzą, że gdy wracali z biletem, za wycieraczką już było wezwanie do dodatkowej opłaty. Inni, że umieścili go w innym niż wskazane miejsce albo, że musiał się z niego zsunąć. Jeden z konsumentów napisał, że znalazł wezwanie do wniesienia dodatkowej opłaty już po 46 sekundach od pobrania biletu.

Należy podkreślić, że wówczas zarządcą parkingów przy supermarketach była zewnętrzna firma TD System i to ona została ukarana przez UOKiK, który uznał, że odrzucenie reklamacji klientów było traktowaniem ich w sposób nierzetelny.

UOKiK: brak biletu za szybą nie może być podstawą do dodatkowej opłaty

Zdaniem UOKiK firma TD System odmawiając uznania zasadnych reklamacji, naruszyła zbiorowe interesy konsumentów. Dlatego urząd nałożył na nią karę finansową w wysokości 150 774 zł. Teraz TD System będzie musiał ją zapłacić, chyba że odwoła się od decyzji do sądu, bo na razie jest nieprawomocna.

Ponadto firma musi poinformować o tej decyzji osoby, którym nie anulowała wezwań do zapłaty i zamieścić stosowną informację na swojej stronie internetowej. Konsumenci na podstawie ustawy o nieuczciwych praktykach rynkowych mogą dochodzić od TD System zwrotu opłaty, powołując się na decyzję prezesa UOKiK.

Firma TD System nie zarządza już parkingami przy supermarketach Aldi, a za rozpatrzenie zgłoszeń dotyczących parkingów przy sklepach Biedronka odpowiada obecnie jej właściciel, Jeronimo Martins Polska.

Nie kwestionujemy wprowadzenia wymogu pobrania biletu na parkingach przed sklepami, ale brak uczciwego i rzetelnego traktowania konsumentów, którzy zgłosili reklamację i byli w stanie udowodnić, że pobrali bilet. W takiej sytuacji przedsiębiorca powinien umożliwić konsumentom złożenie wyjaśnień i uwzględniać reklamacje. Tymczasem udowodnienie przez klienta, że pobrał bilet i robił zakupy w danym sklepie nie stanowiło podstawy do anulowania opłaty

– powiedział Tomasz Chróstny, Prezes UOKiK.

Zdaniem UOKiK firma zarządzająca parkingami przed wezwaniem do dodatkowej, a tak naprawdę karnej opłaty i niezależnie od tego, czy bilet był za szybą, czy nie, powinna sprawdzać w systemie, czy kierowca pobrał go z biletomatu. Tymczasem opłaty nie były anulowane, nawet gdy parkujący potrafili udowodnić, że to zrobili. Zdaniem Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów takiej sytuacji TD System powinien uwzględniać reklamacje.

