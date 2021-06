Ubrudziłeś auto w trasie? Lepiej je umyj, bo możesz dostać mandat

Ubłocone nadwozie wygląda mało estetycznie? Tak, a to dopiero pierwszy z problemów. Bo wsiadając do brudnego samochodu, można skutecznie zabrudzić ubrania, a do tego w czasie jazdy kierowca ryzykuje... mandatem karnym. Polskie przepisy przewidują karę finansową za poruszanie się brudnym samochodem. Jej podstawą staną się zapisy Prawa o ruchu drogowym określające warunki techniczne pojazdów. Konkretnie chodzi o dział mówiący o polu widzenia gwarantowanym kierowcy.

Pojazd uczestniczący w ruchu ma być tak zbudowany, wyposażony i utrzymany, aby korzystanie z niego zapewniało dostateczne pole widzenia kierowcy oraz łatwe, wygodne i pewne posługiwanie się urządzeniami do kierowania, hamowania, sygnalizacji i oświetlenia drogi przy równoczesnym jej obserwowaniu.

Tylko brud ogranicza pole widzenia?

W jaki sposób brud ogranicza pole widzenia? Bo zalega na szybach - nie tylko przedniej, ale i bocznych. W ten sposób sprawia, że prowadzący może nie zauważyć przeszkody na drodze czy np. pieszego wchodzącego na pasy. Wpływ na widoczność mają też jednak inne błędy popełniane przez kierowców. Mowa w tym przypadku o nieusuniętej pokrywie śnieżnej, parujących szybach, bilecikach parkingowych pozostających za szybą czy serii ozdobnych maskotek przywodzących na myśl czasy PRL-u.

Mandat za brudny samochód to nawet 500 zł!

Co grozi za jazdę z ograniczoną widocznością? W najlepszym przypadku mandat podczas kontroli drogowej. Funkcjonariusz na podstawie oceny sytuacji może ukarać prowadzącego grzywną wynoszącą od 20 do 500 zł. Najgorsza opcja? Ograniczona widoczność jest w stanie w skrajnym przypadku doprowadzić do kolizji, a nawet wypadku drogowego. Wtedy odpowiedzialność kierowcy będzie liczona w tysiącach złotych, a nawet odliczana karą pozbawienia wolności czy listą innych konsekwencji.

Mandat też za brudne… tablice rejestracyjne

Brudne szyby to dopiero pierwszy z powodów, dla którego warto umyć samochód po jeździe w trasie. Może się bowiem okazać, że błoto spod kół innych aut albo np. rozbite owady skutecznie zalepią tablicę rejestracyjną. A to również oznacza mandat. W sytuacji, w której oznaczenia nie są widoczne wcale, grzywna sięgnie 500 zł. Gdy są widoczne jedynie częściowo, mandat będzie nieco niższy. Policjant wyznaczy karę na 100 zł. Co więcej, do konta prowadzącego dopisane zostaną 3 punkty karne.