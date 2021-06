Kierowco, nie zapomnij o Zielonej Karcie, bo zapłacisz za wypadek z własnej kieszeni

Wyjazd za granicę wymaga od kierowcy pamiętania o szeregu formalności. Jego obowiązkiem jest nie tylko uzupełnienie niezbędnego wyposażenia pojazdu, ale także zdobycie Zielonej Karty. Czym jest dokument? To nic innego jak honorowane międzynarodowo potwierdzenie wykupienia polisy OC w Polsce. Zielona Karta ma uniwersalny wzór oraz jest wydawana przez ubezpieczyciela, z którym właściciel auta ma podpisaną umowę. Zielona Karta jest konieczna podczas kontroli dokumentów na granicy, ale także w czasie kontroli drogowej za granicą czy wypadku. To na jej podstawie poszkodowany będzie mógł dochodzić wypłaty odszkodowania.



Te hybrydy plug-in od BMW podbijają rynek. Świetny zasięg i doskonałe finansowanie

REKLAMA

Kawa, czy drzemka - sposoby na walkę ze zmęczeniem w trasie

Zielona Karta: jest bezpłatna czy płatna? To zależy.

Zielona Karta jest wydawana w większości przypadków bezpłatnie. Ubezpieczyciel drukuje ją na zielonym papierze - stąd jej nazwa. Polisa jest drukowana w języku polskim oraz angielskim lub francuskim. Dokument składa się z dwóch części przedzielonych dziurkowaną linią. To o tyle praktyczne rozwiązanie, że w razie sprawstwa kolizji, odrywa się dolny fragment i po prostu przekazuje poszkodowanemu. Zielona Karta ma termin ważności - ten może wynosić od 15 dni do nawet 12 miesięcy.



Te hybrydy plug-in od BMW podbijają rynek. Świetny zasięg i doskonałe finansowanie

Nie masz Zielonej Karty? Przygotuj portfel już na granicy!

W sytuacji, w której kierowca przed wyjazdem za granicę nie złoży wniosku o wydanie Zielonej Karty, naraża się na dość poważne konsekwencje prawne. I pierwsze spotkają go już podczas kontroli granicznej. Brak potwierdzenia polisy OC sprawi, że celnik może zmusić właściciela pojazdu do wykupienia tzw. ubezpieczenia granicznego. Bez niego pojazd nie zostanie wpuszczony na terytorium obcego kraju. Poza tym konsekwencje pojawią się też podczas ewentualnej kolizji. Brak Zielonej Karty może oznaczać dla polskiego sprawcy zdarzenia za granicą konieczność pokrycia kosztów naprawy z własnej kieszeni...



Te hybrydy plug-in od BMW podbijają rynek. Świetny zasięg i doskonałe finansowanie

Czy zawsze podczas wyjazdu za granicę właściciel samochodu musi zdobyć Zieloną Kartę? Na szczęście nie zawsze. Obowiązek ten nie dotyczy 27 państw Unii Europejskiej, a do tego Norwegii, Szwajcarii, Lichtensteinu, Gibraltaru, Islandii, Monako, Wysp Owczych, San Marino oraz Bośni i Hercegowiny. Tam honorowane jest standardowe potwierdzenie wykupienia polisy OC. Co z Wielką Brytanią, która opuściła UE 1 stycznia 2021 roku? Choć nie jest to powiedziane wprost, Zieloną Kartę lepiej jest mieć przy sobie w czasie podróży na Wyspy Brytyjskie.

Zobacz wideo Trzech Rosjan próbowało nielegalnie przekroczyć granicę polsko-rosyjską. Wszystko nagrały kamery

Te hybrydy plug-in od BMW podbijają rynek. Świetny zasięg i doskonałe finansowanie

W jakich Krajach Zielona karta jest konieczna?

Gdzie zatem przyda się kierowcy Zielona Karta? Przede wszystkim w przypadku podróżowania czy nawet przejeżdżania przez takie kraje jak Białoruś, Ukraina, Rosja, Turcja, Czarnogóra, Macedonia, Albania czy Azerbejdżan. Mogą być też kraje, w których nie będzie honorowana nie tylko polska polisa, ale i Zielona Karta - i przykładem jest chociażby Kosowo. To oznacza, że kierowcy nie pozostaje nic innego, jak wykupienie polisy granicznej w czasie wjeżdżania na teren tego państwa.



Te hybrydy plug-in od BMW podbijają rynek. Świetny zasięg i doskonałe finansowanie