Moto Journey 2021. Pandemia wyznaczyła zupełnie nowe ścieżki dla całej branży motoryzacyjnej. Na stare już nie wrócimy

Rok 2020 był okresem bezprecedensowych zmian w branży motoryzacyjnej. Zmian, które odczuwamy do dziś, i które będziemy odczuwać już zawsze. Producenci, importerzy, marketerzy i internetowe serwisy motoryzacyjne musiały w ekspresowym tempie dostosować się do nowych realiów, odpowiadając na nowe potrzeby Klientów i Czytelników. Co i jak bardzo się zmieniło? Jak będzie zmieniać się w przyszłości? Na te i wiele innych pytań odpowiada raport Moto Journey 2021 przygotowany przez serwis Moto.pl oraz badaczy z Minds&Roses.

REKLAMA

Jak zmieniły się zachowania osób zainteresowanych motoryzacją?

Badanie Moto Journey 2021 skupia się na internautach zainteresowanych motoryzacją (przynajmniej raz w tygodniu odwiedzających serwisy/portale motoryzacyjne). Jak pandemia zmieniła ich zachowania w internecie? Jak wpłynęła na ich warunki życia? 29% badanych deklaruje, że ich sytuacja jest obecnie gorsza niż przed pandemią. Taki sam odsetek (29%) uważa, że uległa poprawie. Pozostali (42%) nie zauważają zmian. Głosy są pod tym względem wyraźnie podzielone. Bez względu na sytuację finansową, wzrosła aktywność zakupowa w internecie – 61% ankietowanych deklaruje, że częściej niż dotychczas robi zakupy online.

Użytkownicy portali motoryzacyjnych robią i wciąż będą robić zakupy

Co ciekawe, mimo znaczącego spadku popytu na samochody w 2020 r., aż 64% przebadanych użytkowników portali motoryzacyjnych w ostatnich 12 miesiącach zakupiło auto, a aż 45% z nich wydało na niej więcej niż planowało. Wydaje się zatem, że pomimo niekorzystnych trendów rynkowych, grupa odbiorców portali motoryzacyjnych pozostawała i pozostaje aktywna konsumpcyjnie, co może być cenną wskazówką dla marketerów, importerów i producentów z branży motoryzacyjnej. Tym bardziej, że dokładnie co drugi respondent (50%) planuje zakup samochodu w najbliższych 12 miesiącach. Co ciekawe, w tej grupie są też osoby, które w ostatnim roku kupiły nowe auto (48% ankietowanych, którzy zakupili samochód w ostatnich 12 miesiącach planuje zakup kolejnego auta w najbliższym roku). Najczęściej rozważanymi są auta benzynowe (45%) i hybrydowe (25%). Silnik Diesla wskazało 17% badanych.

>>> TUTAJ MOŻNA POBRAĆ PEŁNĄ WERSJĘ RAPORTU <<<

Nie tylko stacjonarnie

W 2020 r. obostrzenia i niepewność związane z pandemią znacząco ograniczyły ruch w salonach samochodowych. Zakupy przeniosły się do sieci. Nowe przyzwyczajenia konsumentów mają odzwierciedlenie w nowych potrzebach. To, co jeszcze niedawno wydawało się nie do pomyślenia, zaczyna być nowym trendem.

Z badania Moto Journey 2021 wynika, że wielu użytkowników portali motoryzacyjnych już dziś mogłoby zakupić auto w sieci – bez żadnej wizyty w salonie. Właśnie dlatego tak istotne są odpowiednia komunikacja i prezentacja produktowa. Na pytanie: „Czy wyobrażasz sobie proces zakupu samochodu całkowicie online, bez ani jednej wizyty w salonie samochodowym autoryzowanego dealera, czy też u dealera aut używanych?" aż 40% ankietowanych odpowiedziało, że tak (26% - raczej tak; 14% - zdecydowanie tak).

Jak pandemia zmieniła podejście do transportu? Jak wpłynęła na zachowania proekologiczne i co to oznacza dla producentów i importerów z branży motoryzacyjnej? Jak Moto.pl odpowiada i będzie odpowiadać na nowe potrzeby Klientów i Czytelników? Na te i znacznie więcej pytań odpowiada raport Moto Journey 2021.