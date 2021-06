Mandat za czerwone światło. Kierowca, pieszy i rowerzysta - zapłacą wszyscy!

W Polsce zarejestrowano ponad 22 miliony samochodów. A to oznacza, że natężenie ruchu już dziś jest naprawdę wielkie. Skutek? W miastach jest coraz mniej skrzyżowań bez kierowania ruchem za pomocą sygnalizacji. Światła dają kierowcom, pieszym i rowerzystom precyzyjne wskazówki i sprawiają, że minimalizowana jest ilość sytuacji tworzących zagrożenie kolizją czy wypadkiem. I choć sygnalizacja świetlna odgrywa ważną rolę, kierowcy mają z nią jeden problem. Nie zawsze stosują się do jej wskazań. Przykład? Bardzo często wjeżdżają na skrzyżowanie na tzw. wczesnym czerwonym.

Mandat za czerwone światło, czyli 500 zł i 6 punktów karnych

Wykroczenia polegające na nierespektowaniu wskazań sygnalizacji świetlnej są zatem nie tylko umocowane w taryfikatorze mandatów, ale i działaniach funkcjonariuszy. A ci stawiają na coraz bardziej innowacyjne metody śledzenia wykroczeń. Stosowanie się do sygnałów świetlnych jest kontrolowane za pomocą kamer rejestrujących montowanych przy skrzyżowaniach, ewentualnie dronów czy patroli. Ile wynosi mandat za czerwone światło? Kierowca otrzyma karę wynoszącą od 300 do 500 zł. A na tym nie koniec. Dodatkowo do jego konta dopisanych zostanie 6 punktów karnych.

Nieustąpienie pierwszeństwa pieszemu. Mandat to 350 zł i 6 punktów!

Kiedy możliwy jest mandat za czerwone światło? Przede wszystkim wtedy, gdy po pojawieniu się sygnału żółtego, prowadzący miał wystarczającą ilość miejsca i czasu do zatrzymania się przed sygnalizatorem - bez ostrego hamowania, tworzącego realne zagrożenie dla ruchu drogowego. Co ciekawe, jeżeli prowadzący mimo wszystko zdecyduje się na mocne hamowanie, również może zostać ukarany. Wykroczenie takie zostało obwarowane grzywną wynoszącą od 100 do 300 zł. Do niego przypisane są też 2 punkty karne.

Mandat za czerwone światło też dla rowerzysty czy pieszego

Mandat za czerwone światło według polskiego systemu prawnego otrzyma nie tylko kierowca pojazdu. Jest on możliwy także w przypadku rowerzysty albo nawet pieszego! Ile wynoszą poszczególne kary? Przejechanie przez skrzyżowanie na czerwonym świetle zakończy się dla cyklisty sporo niższą grzywną niż w przypadku kierowcy. Otrzyma on bowiem mandat karny opiewający na kwotę 100 zł. Na taką samą grzywnę powinien przygotować się pieszy, który wkroczył ma pasy pomimo wskazywania przez sygnalizator światła czerwonego.