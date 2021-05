Chcesz prawo jazdy kat. A? Tylko które? Bo są cztery

Prawo jazdy kat. A - królowa A-kategorii

Żeby jeździć motocyklem w Polsce trzeba zdobyć prawo jazdy kategorii A, które zdobyć możemy dopiero po 24. roku życia. Można je zdobyć wcześniej (w wieku 20 lat) pod warunkiem, że wcześniej zdaliśmy egzamin na uprawnienia A2 i mamy je już przez dwa lata. Kategoria A pozwala jeździć każdym motocyklem, pojazdami kategorii AM, a także zespołami ściśle określonych typów (AM, A1, A2). A1, A2, AM... co oznaczają te wszystkie dziwne oznaczenia? Powstały w celu uproszczenia życia młodym osobom, które mogą mieć problem z przemieszczaniem.

Cztery kategorie A? Po co aż tyle

Jeśli mieszkacie w dużym mieście, to poczekanie do osiemnastki, żeby zdobyć uprawnienia na kategorię B (uogólniając, na samochody osobowe) lub do 24 roku życia na prawo jazdy kategorii A nie wydaje się dużym problemem. Młode osoby mogą się bez problemu przemieszczać dzięki rozbudowanej sieci komunikacji miejskiej, taksówkom, przewozom osób itd. Gorzej mają jednak osoby mieszkające w mniejszych miasteczkach lub na wsi. Tam środek własnego transportu często jest kluczowy, żeby dostać się do znajomych czy choćby do szkoły. Dlatego stworzono także kategorie A na mniejsze pojazdy, które można zdobyć znacznie wcześniej.

Prawo jazdy kategorii AM - wiek, pojazdy

Pierwszymi uprawnieniami, jakie może zdobyć młoda osoba to kategoria AM. Dozwolona jest już od 14 roku życia i pozwala prowadzić:

Motorower.

Czterokołowiec lekki (na przykład mały quad).

Zespół pojazdów – powyższe pojazdy połączone z przyczepą – tylko w Polsce.

Prawo jazdy kategorii A1 - wiek, pojazdy

Większymi pojazdami jeździć możemy na kolejnej kategorii, która nazywa się A1. A1 zdobyć można w wieku lat 16 i prowadzić:

Motocykl o pojemności skokowej silnika do 125 cm3, mocy do 11 kW i stosunku mocy do masy własnej do 0,1 kW/kg

Motocykl trójkołowy o mocy do 15 kW

Pojazdy z kategorii AM

Zespół pojazdów – powyższe pojazdy połączone z przyczepą - tylko w Polsce.

Prawo jazdy kategorii A2 - wiek, pojazdy

Ostatnim krokiem przed pełnoprawnym prawem jazdy kategorii A jest kategoria A2. Od 18 roku życia z uprawnieniami A2 można prowadzić:

Motocykl, który spełnia wszystkie poniższe warunki: moc do 35 kW, stosunek mocy do masy własnej do 0,2 kW/kg nie może on powstać w wyniku wprowadzenia zmian w pojeździe, którego moc przekracza dwukrotność mocy tego motocykla.

Motocykl trójkołowy o mocy do 15 kW

Pojazdy z kategorii AM

Zespół pojazdów – powyższe pojazdy połączone z przyczepą – tylko w Polsce.

Jeśli kategorię A2 zdobędziemy już na osiemnastkę, to w wieku dwudziestu lat będziemy mogli zdawać egzamin na kategorię A i nie czekać do wymaganych przepisami 24 lat.

Kiedy można rozpocząć kurs na prawo jazdy danej kategorii?

Można rozpocząć kurs i zdać egzamin na prawo jazdy dla określonej kategorii jeszcze zanim ukończy się wskazany powyżej wiek – jednak nie wcześniej niż trzy miesiące przed jego ukończeniem. Dlatego wniosek o prawo jazdy trzeba złożyć nie wcześniej niż trzy miesiące przed ukończeniem tego wieku.