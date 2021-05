Napad na konwojentów w Pretorii. Uratowała ich zimna krew kierowcy oraz... Land Cruiser [WIDEO]

Nie narzekajcie na swoją pracę, bo moglibyście być konwojentami kosztowności w RPA. Historia z poniższego filmu wydarzyła się tydzień temu (22 kwietnia 2021 r.), ale dopiero teraz trafiła do internetu. Obaj mężczyźni mogą mówić o dużym szczęściu, ponoć ono sprzyja lepszym. Kierowca opancerzonej Toyoty Land Cruiser ewidentnie nie po raz pierwszy był w opałach. Mimo zagrożenia życia wykazał się opanowaniem i zimną krwią. To go uratowało.

REKLAMA

Kradzieże katalizatorów. Policja znalazła amfetaminę, a. potem rozbiła całą szajkę złodziei

Pomógł mu też fakt, że jechał jednym z najlepszych samochodów terenowych świata. Toyota Land Cruiser HZJ79 to pikap z podwójną kabiną pochodzący z legendarnej serii J70 tego modelu. Land Cruiser "siedemdziesiątka" zadebiutował w 1984 roku, ale na niektórych rynkach można go kupić do tej pory. W Republice Południowej Afryki jest w ofercie Toyoty pod nazwą LC79.

Produkcją momentu obrotowego w silnej Toyocie zajmuje się potężny turbodiesel. W zależności od wersji ma 4,2 l pojemności albo 4,5 litra i osiem cylindrów. Nie wiadomo, która jednostka napędowa była pod maską egzemplarza z filmu, ale stawiamy na tę drugą. Opancerzone samochody są bardzo kosztowne i ciężkie, więc nie ma sensu oszczędzać na silniku, a wyższy moment obrotowy się przyda. Na przykład w czasie akcji ratunkowej rodem z sensacyjnego filmu.

Kierowca z filmu jest równie twardy jak jego samochód, Land Cruiser J70

Gdyby ekipa przewożąca cenny towar w Pretorii jechała zwykłym opancerzonym vanem, pewnie zakończyłaby podróż znacznie szybciej. Kierowca Land Cruisera uciekał przez dłuższy czas spychając napastników w osobowych samochodach. W pewnym momencie zawrócił krzycząc do swojego kompana, żeby uważał, bo będą strzelać.

Miał rację, ale ani jemu ani pasażerowi nic się nie stało. Z miny tego ostatniego można wywnioskować, że niezupełnie spodziewał się jakiej pracy się podjął. Ale również nie spanikował, chociaż po plecach musiał mu lecieć zimny pot.

Chciał uciec przed kontrolą policji. Nie wiedział, na kogo trafił

Ucieczka opancerzonej Toyoty z cennym towarem (według informacji z internetu był to transport telefonów komórkowych) została przerwana, gdy próbując wydostać się z potrzasku kierowca utknął na betonowych ogrodzeniach parkingu rezydencji mieszkalnej albo biura.

Wideo kończy się w dość dramatycznym momencie. Bohaterski kierowca wysiada z zablokowanego samochodu odbezpieczając karabinek szturmowy, który w pogotowiu trzymał jego asystent. Podobno żadnemu z mężczyzn nic się nie stało.

Tak twierdzi mieszkaniec Pretorii na Twitterze. Inna komentująca wydarzenie osoba rzekomo wie, że mężczyźni z drugiego samochodu osobowego, który eskortował Land Cruisera zostali poważnie ranni, a jeden z nich zginął.