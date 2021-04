Wymiana prawa jazdy, czyli wszystko co musisz o niej wiedzieć!

Jest szereg przypadków, w których kierowca musi wymienić prawo jazdy. Generalna zasada jest jedna - nowy dokument jest konieczny, gdy minęła data ważności starego lub dane zawarte w nim przestają być aktualne. Jeżeli prowadzący nie wymienił prawa jazdy, ale jego uprawnienia są ważne, nie zostanie ukarany przez policję. Obecnie nie musi wozić ze sobą dokumentu. Problem zaczyna się w momencie minięcia daty ważności jednej z kategorii - w takim przypadku mandat może sięgnąć nawet 500 zł. Warto o tym pamiętać.

Kiedy może być konieczna wymiana prawa jazdy?

gdy w dokumencie minął termin ważności,









dotyczy to praw jazdy wydawanych po 19 stycznia 2013 roku,













kategorie A, A1, A2, AM, B, B1, B+E i T mają maksymalny termin ważności 15 lat,













kategorie C, C1, C1+E, C+E, D, D1, D+E, D1+E mają maksymalny termin ważności 5 lat,











minął termin ważności jednej z kategorii posiadanych przez kierowcę,

kierowca zmienił nazwisko np. po ślubie,

prawo jazdy zostało zgubione lub uległo zniszczeniu.

Od ilu lat można mieć prawo jazdy na motor?

Wymiana prawa jazdy: co z adresem?

W dokumentach prawa jazdy wydawanych przed 4 marca 2019 roku pojawia się informacja dotycząca adresu zamieszkania. Po tej dacie adnotacja zniknęła. Czy to oznacza, że kierowca który ma dokument starego typu a zmienił adres, musi też wymienić prawo jazdy? Na szczęście nie. Prawo jazdy ze starymi danymi adresowymi jest ważne do momentu, w którym minie data ważności jednej z kategorii. Dopiero wtedy należy je wymienić.

Bezterminowe prawo jazdy: czy trzeba je wymieniać?

Przed 19 stycznia 2013 roku prawo jazdy mogło zostać wydane bezterminowo. Czy to oznacza, że jego wymiana już nigdy nie będzie konieczna? Nie do końca. Obowiązkowa wymiana bezterminowych praw jazdy jest zaplanowana na lata 2028 - 2033. Nowy dokument niestety nie będzie wydawany bez daty ważności - identycznie jak w pozostałych przypadkach zależnie od kategorii będzie obowiązywał przez maksymalnie 5 lub 15 lat.

Ile kosztuje wymiana prawa jazdy?

Wymiana prawa jazdy kosztuje dokładnie tyle samo, ile płaci się za wydanie dokumentu po uzyskaniu uprawnień do prowadzenia pojazdów. To oznacza, że kierowca zapłaci 100,50 zł. W tym 100 zł to opłata komunikacyjna, a 0,50 zł to opłata ewidencyjna. Oczywiście może się okazać, że na tym koszty się nie zakończą. Bo czasami do wydania nowego dokumentu potrzebne będzie nowe badanie lekarskie. Za nie trzeba zapłacić 200 złotych.

Ile się czeka na nowe prawo jazdy?

Co do zasady nowe prawo jazdy powinno trafić do wydziału komunikacji, w którym wniosek złożył kierowca, w terminie 9 dni roboczych. W wyjątkowych sytuacjach - tj. gdy urząd musi wyjaśnić status uprawnień kierowcy - czas oczekiwania może się wydłużyć nawet do 2 miesięcy.

Wymiana prawa jazdy - potrzebne dokumenty:

wniosek o wymianę prawa jazdy,

dowód uiszczenia opłaty za wymianę prawa jazdy,

kolorowe zdjęcie - rozmiar 35 x 45 mm,

kopia posiadanego prawa jazdy.

Czy można złożyć wniosek o wymianę prawa jazdy online?

Istnieje możliwość złożenia wniosku o wydanie prawa jazdy online. Wystarczy skorzystać z platformy ePUAP. Co ważne, do wniosku nadal należy dołączyć wszystkie załączniki - te powinny być wyraźnie zeskanowane lub dostarczone w wersji elektronicznej.