Wiesz z której strony jest wlew paliwa w samochodzie? A no właśnie.

Z której strony w samochodzie jest wlew paliwa? To pytanie, które nurtuje nie tylko właścicieli nowych aut czy też osoby eksploatujące pojazdy z wypożyczalni, ale także tych kierowców, którzy mają ten sam samochód od kilku lat. Bo między poszczególnymi tankowaniami można zapomnieć gdzie znajduje się klapka chroniąca wlew. Czemu pytanie jest tak ważne? Bo pozwala wjechać na stacje benzynową i ustawić pojazd właściwym bokiem w stronę dystrybutora. W takim przypadku kierowca nie musi przeciągać węża z pistoletem do nalewania paliwa przez całe auto, a tym samym szybciej zakończy tankowanie i nie uszkodzi np. dachu w pojeździe.

Wlew paliwa - wysiądź i sprawdź gdzie jest?

Jak najłatwiej jest dowiedzieć się, z której strony w samochodzie jest wlew paliwa? Pierwsza odpowiedź większości kierowców będzie taka sama. Należy zatrzymać auto, wysiąść z niego i po prostu sprawdzić. O ile taki głos bez wątpienia jest najbardziej intuicyjny, o tyle od razu nasuwa się kolejne pytanie. Czy rzeczywiście rozwiązanie jest najłatwiejsze? No właśnie nie do końca. Szczególnie że kierowca jeszcze szybciej może sprawdzić lokalizację wlewu. A metody tak naprawdę są dwie.

Po pierwsze wystarczy jeden rzut oka na wskaźnik poziomu paliwa. Przy nim pojawia się symbol dystrybutora oraz niewielka strzałka. To ona wskazuje tą stronę pojazdu, po której producent umieścił wlew. Po drugie dziś praktycznie każdy kierowca ma przy sobie telefon komórkowy z dostępem do internetu. A to oznacza, że nawet jeżeli nie wie o zastosowaniu strzałki pojawiającej się przy wskaźniku paliwa, zawsze może znaleźć w sieci zdjęcia nadwozia pojazdu, którym akurat jedzie. One też wskażą lokalizację wlewu paliwa.

Lokalizacja wlewu paliwa: tzw. zasada kontynentalna

Czy są jeszcze jakieś zasady, które pozwalają na określenie z której strony w samochodzie jest wlew paliwa? Tak i odnoszą się one do kontynentów. Co to oznacza? Przyjmuje się, że z uwagi na bezpieczeństwo wlew paliwa powinien być umieszczony po tej stronie, po której znajduje się pobocze. A więc auta posiadające europejskie czy amerykańskie logo (z uwagi na ruch prawostronny), powinny mieć wlew po prawej stronie. W przypadku modeli pochodzących z Azji (gdzie ruch jest lewostronny), lokalizacja jest odwrotna - wlew znajduje się po lewej stronie.

Oczywiście warto pamiętać o tym, że od tzw. zasady kontynentalnej nie brakuje wyjątków. A dobry dotyczy np. samochodów brytyjskich. Jaguar teoretycznie powinien mieć wlew paliwa umieszczony po lewej stronie - w Wielkiej Brytanii obowiązuje bowiem ruch lewostronny. Praktycznie wszystkie współczesne modele producenta tankuje się jednak od prawej strony.

