Budżetowy samochód na co dzień, czyli dziś sprawdzamy ofertę Dustera i Sandero

Kierowca poszukujący budżetowego samochodu na co dzień prędzej lub później trafi na stronę Dacii. Co jest w stanie zaoferować marka należąca dziś do Renault? Tak naprawdę na czoło wysuwają się oferty dwóch modeli - Dustera i Sandero. Czemu akurat te dwa auta są szczególnie często wybierane? Powód jest prosty - należą do dwóch najpopularniejszych segmentów rynku motoryzacyjnego w Europie. Sandero jest praktycznym, miejskim hatchbackiem grupy B. Duster to z kolei crossover segmentu C - a auta tego typu podbijają wyniki sprzedaży na Starym Kontynencie od dobrych kilku lat.

REKLAMA

Dacia Spring w ofercie na minuty? Wszystko na to wskazuje

Dacia Duster: tańszy od konkurentów, a do tego z LPG!

Zacznijmy od oferty Dacii Duster. Czemu? Bo model był jednym z najchętniej kupowanych samochodów w Polsce w roku 2020 wśród klientów prywatnych. Ile kosztuje wersja bazowa Dustera? Trzeba za nią zapłacić 48 900 zł. Cena jest… rewolucyjnie niska. Bo większość konkurencyjnych crossoverów segmentu C jest prawie dwukrotnie droższa. Co za tą sumę otrzymuje kupujący? 90-konny, litrowy, doładowany silnik benzynowy, a także pakiet elektryczny, światła do jazdy dziennej LED, poduszki kurtynowe, komputer pokładowy czy automatycznie włączane światła.

Dacia Duster Dacia Duster

Dacia Duster Access bez wątpienia jest rewolucyjnie tania. Niestety ma też pewne braki w wyposażeniu? Przykładem jest chociażby nieobecność klimatyzacji. Jakie są alternatywy? Lepszym pomysłem jest wybór wersji Essential. Z silnikiem TCe 90 kosztuje 54 900 zł, a TCe 100 LPG 55 900 zł. Co w zamian otrzymuje kupujący? Chociażby ogranicznik prędkości, układ wspomagania nagłego hamowania i system kontroli ciśnienia w oponach. Poza tym kierowca ma też możliwość dokupienia klimatyzacji manualnej (dopłata 2,5 tys. zł) czy czujników parkowania z tyłu (dopłata 700 zł). Budżetowość Dustera to również zasilanie LPG. Bo warto zauważyć, że pokonanie 100 km wartym blisko 56 tys. zł modelem rodzinnym z 445-litrowym bagażnikiem kosztuje tylko 14 złotych.

Dacia Sandero: nowa jakość, a cena nadal niska!

Cennik Dacii Sandero startuje od 41 900 zł. Za tą kwotę standardem stanie się system multimedialny Dacia Media Control, ABS i ESP, elektryczna regulacja przednich szyb oraz system alarmowy e-Call. Napęd? Pod maską wyląduje 65-konny, wolnossący silnik benzynowy o pojemności litra. I choć cena tej wersji brzmi niezwykle atrakcyjnie, większość kierowców w Polsce zdecyduje się na niewielką dopłatę. Który model wybiorą? Nietrudno przewidzieć, że hitami sprzedaży staną się dwie wersje: Sandero Essential TCe 90 lub Sandero Essential TCe 100 LPG. Pierwsza kosztuje 50 900 zł, a druga 51 900 zł. Czy są drogie? W żadnym razie! Od wyższych kwot zazwyczaj zaczynają się cenniki konkurentów z segmentu B.

Dacia Sandero Dacia Sandero

W modelach Essential standard poszerza się o elektrycznie sterowane lusterka, światła przeciwmgłowe, 8-calowy ekran dotykowy obsługujący komunikację ze smartfonami, lusterka boczne w kolorze nadwozia i manualną klimatyzację. W skrócie na pokładzie znajdzie się wszystko, czego kierowca może oczekiwać po nowoczesnym aucie. A na tym zalety Sandero TCe nie kończą się. Bo zarówno wersja 90, jak i 100 LPG oferuje dobre osiągi. Pierwszy z modeli Dacii przyspiesza do pierwszej setki w 11,7 sekundy, drugi w 11,6 sekundy. Co więcej, model LPG ma kolejnego asa w rękawie. Przy spalaniu na poziomie 6,5 litra, pokonanie 100 km tym autem kosztuje nieco ponad... 13 złotych!