Jak sprawdzić punkty karne w internecie? To całkiem proste!

Punkty karne są jednym z głównych zmartwień kierowców nie zawsze stosujących się do przepisów drogowych. Te stanowią bowiem uzupełnienie grzywny przypisanej najważniejszym wykroczeniom. Ile prowadzący może zdobyć punktów karnych? Kierowca posiadający prawo jazdy krócej niż rok, otrzymuje limit ustalony na 20 punktów karnych. Osoba, która ma uprawnienia do kierowania pojazdami więcej niż rok, ma limit zwiększony do 24 punktów karnych. Co się stanie po przekroczeniu dopuszczalnej liczby punktów? Pojawia się poważny problem!

REKLAMA

Aktualny taryfikator punktów karnych 2021

Punkty karne: przekroczysz limit? Stracisz prawo jazdy!

Przekroczenie limitu punktów karnych oznacza:

skierowanie na egzamin na prawo jazdy oraz badanie psychologiczne - w przypadku kierowców, którzy mają prawo jazdy więcej niż rok,

cofnięcie uprawnień i konieczność przejścia kursu oraz egzaminu - w przypadku kierowców, którzy mają prawi jazdy krócej niż rok.

Powyższe sankcje sprawiają że prowadzący dość często karani mandatami karnymi, powinni regularnie kontrolować ilość punktów karnych. Czemu? Bo gdy niebezpiecznie zbliżą się do granicy utraty prawa jazdy, mogą np. zdecydowanie stonować zapędy drogowe. Poza tym podczas sprawdzenia punktów karnych w internecie kierowca dowie się, kiedy mija ważność poszczególnych kar nałożonych przez funkcjonariuszy - punkty znikają z rejestru po roku od momentu popełnienia wykroczenia.

Jak sprawdzić punkty karne w internecie? Wystarczą cztery kroki!

A więc jak sprawdzić punkty karne w internecie? W pierwszej kolejności kierowca musi się upewnić, że posiada profil zaufany, ewentualnie elektroniczny dostęp do banku (dotyczy to ograniczonej ilości banków). To dwie obsługiwane metody autoryzacji tożsamości w sieci. Co należy zrobić dalej, aby sprawdzić punkty karne w internecie?

wejść na stronę obywatel.gov.pl, wybrać zakładkę kierowcy i pojazdy, wejść w zakładkę: Sprawdź swoje punkty karne, zalogować się do konta za pomocą profilu zaufanego lub bankowości internetowej.

Zobacz wideo Wyprzedzanie na łuku i linii ciągłej na DK 8. Skutek: mandat i punkty karne

Sprawdź punkty karne w internecie i… pobierz raport

Po zalogowaniu się do systemu kierowcy wyświetli się informacja o posiadanych punktach karnych. Co ciekawe, prowadzący może zapisać taki raport na komputerze w formacie PDF. Nie będzie on mógł jednak pełnić roli zaświadczenia o punktach karnych - zaświadczenia są bowiem wydawane za opłatą na komisariatach policji. W raporcie pojawi się m.in. informacja o tymczasowych punktach karnych - to takie, przy których kierowca nie przyjął mandatu. Wejdą ewentualnie w życie po decyzji sądu.

Warto pamiętać o jeszcze jednej rzeczy. Nie zawsze da się miarodajnie sprawdzić punkty karne w internecie. Kierowca otrzyma informację niepełną np. w sytuacji, w której postanowi sprawdzić swoje konto bezpośrednio po otrzymaniu kary za wykroczenie. W takim przypadku funkcjonariusz mógł nie zdążyć wprowadzić informacji do systemu - szczególnie że konto jest aktualizowane raz dziennie około godziny 6 rano.