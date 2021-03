Łada Niva Travel z polskimi cenami. Nie jest tania, ale ma dobrą wymówkę

Łada Niva Travel - zamieszanie z nazewnictwem

Łada Niva to kultowa, tania, prosta i niezawodna terenówka, która cieszyła się swego czasu sporą popularnością w państwach bloku wschodniego. Auto wciąż znajduje się w sprzedaży i dla Polaków pozostawało Nivą. Przed laty nazwę przejął jednak amerykański koncern General Motors i wykorzystał ją do swojego własnego, opartego jednak w znacznym stopniu na Ładzie, modelu Chevrolet Niva. Później zmienił się właściciel rosyjskiej marki - AvtoVaz Group zostało odkupione od Amerykanów przez Renault.

Nazwa Niva dalej należała jednak do General Motors, a produkowana przez Ładę Niva wyjeżdżała na drogi jako 4x4. W 2020 r. koncerny doszły do kolejnego porozumienia i Łada Niva znowu mogła być Ładą Nivą. Mamy tu kolejne zamieszanie. AvtoVaz zdecydowało, że Ładą Nivą od teraz będzie Chevrolet Niva, czyli bardziej cywilizowana, suvopodobna odmiana modelu. Typowa terenówka w dalszym ciągu nazywa się Łada 4x4 (a ostatnio używana jest także nazwa Legend). Niedawno Łada Niva doczekała się kolejnego liftingu i tym razem mocno zmieniono jej wygląd, wyraźnie inspirując się nową Toyotą RAV4. Zmiany są na tyle duże, że do nazwy dodano dopisek "Travel".

Łada Niva Travel - ceny

Ładę Nivę Travel można zamówić w Polsce. W bazowej wersji wyposażenia Classic wyceniono ją na 71 900 zł. Za dodatkowe pięć tysięcy dostaniemy Nivę Travel Comfort z klimatyzacją, podłokietnikiem i podgrzewanymi fotelami. Kolejna wersja wyposażenia to Luxe (84 900 zł), a w niej kierowca może już liczyć na ekran dotykowy z systemem multimedialnym, a pasażer z przodu - na poduszkę powietrzną. Są też propozycje bardziej terenowe z wbudowanym w standardzie snorklerem oraz osłonami na drzwiach: Comfort Offroad i Luxe Offroad. To ta ostatnia zamyka polski cennik z ceną 85 900 zł.

Łada Niva Travel fot. Łada (źródło: Autogaleria.pl)

Łada Niva Travel - konkurenci. Czemu jest tak drogo?

Z prostego powodu. Łada Niva Travel to bardzo niszowe auto, któremu trudno znaleźć w ogóle bezpośredniego konkurenta. Z wyglądu upodobniła się do SUV-a, ale to wciąż samochód o terenowych korzeniach. Ma reduktor, wysoki prześwit i ponadprzeciętne możliwości na bezdrożach. Producent twierdzi, że to rasowa terenówka, ale o nowocześniejszym wyglądzie i z możliwością wielu opcji, jakich dla 4x4 (Legend) nie przewidziano. Niva Travel to mariaż modnego SUV-a z autem terenowym. Na rynku takich samochodów tak naprawdę nie ma. Dacia Duster, nawet z napędem AWD, to jednak dużo bardziej cywilizowane auto. Z kolei z małym Suzuki Jimny Nivy porównywać się nie da. Tak samo jak ze znacznie nowocześniejszym i kierowanym do innych kierowców Jeepem Wranglerem.

Nastawienie na teren widać także po silniku. Ma 1,7 litra pojemności, 80 KM i 127,4 Nm. No i osiągi z innej epoki. Przyspieszenie od 0 do 100 km/h w 19 sekund i 140 km/h prędkości maksymalnej. Łada jednak uważa, że w aucie, które ma służyć przede wszystkim na trudniejszych drogach więcej nie potrzeba.

Najniższa Łada Niva w historii. Rosyjski projekt hitem Internetu. Na filmie jeździ i kręci bączki

Zupełnie nowa Łada Niva?

Rosjanie od dawna trzymają się tej samej konstrukcji, ale całkiem prawdopodobne, że niedługo to się zmieni. Łada ostatnio nabiera wiatru w żagle, dzięki koncernowi Renault, który znakomicie potrafi zarządzać budżetowymi markami, czego najlepszym przykładem jest sukces Dacii. Łada już korzysta z podobnych konstrukcji w swoich nowych modelach, a coraz częściej pojawiają się informacje, że szykowana jest także zupełnie nowa Łada Niva. Rosyjski SUV miałby być bliźniakiem dobrze nam znanego Dustera.

Łada Duster (oczywiście nazwa będzie zupełnie inna, a wszyscy stawiają właśnie na Nivę z jakimś dopiskiem) jest, zdaniem rosyjskich mediów, praktycznie pewna. Jesteśmy ciekawi, jaki los czeka 4x4, czyli "tę prawdziwą" Nivę - prostą i lubianą od 40 lat terenówkę. Ta również przeszła lifting (pod koniec 2019 r.), ale nowości na pierwszy rzut oka dostrzegą tylko najwięksi miłośnicy modelu.

Łada 4x4 2020 fot. Łada