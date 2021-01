Robert Kubica został ambasadorem Alfy Romeo w Polsce. Marka daje teraz 5 lat gwarancji

Pięcioletnia gwarancja Maximum Care

Alda Romeo ogłosiła program pięcioletniej Przedłużonej Gwarancji Maximum Care na wszystkie modele nowych samochodów marki z limitem przebiegu do 200 tysięcy kilometrów. Dotyczy to i klientów indywidualnych, i biznesowych.

Oferta obejmuje dwuletnią gwarancję fabryczną oraz rozszerzoną trzyletnią ochronę serwisową na usterki elektryczne i mechaniczne, realizowaną przez FCA Poland przez całe pięć lat. Gwarancji podlegają m.in. silnik, układy kierowniczy, hamulcowy, BSG (Belt Start Generator), skrzynia biegów, układ klimatyzacji, systemy ochrony i bezpieczeństwa, układy trakcji elektrycznej, chłodzenia i zasilania paliwem, podzespoły elektryczne, przyrządy, przeniesienie napędu, zawieszenie i multimedia. Klientowi przysługuje pokrycie pełnego kosztu części, materiałów i robocizny niezbędnych do wykonania napraw, obsługa i naprawa na terenie Europy.

Robert Kubica ambasadorem Alfy Romeo w Polsce

Robert Kubica w sezonie 2021 będzie kierowcą rezerwowym i rozwojowym zespołu Alfa Romeo Racing Orlen. Słynny producent z Włoch nie tylko skorzysta z bogatego doświadczenia i umiejętności Kubicy na torach - wybitny zawodnik został ambasadorem całej marki w Polsce.

Nowa strategia marki, w którą wpisują się 5-letnia Przedłużona Gwarancja Maximum Care i powołanie na ambasadora Roberta Kubicy, stanowi mocny argument w zmianie sposobu postrzegania marki w aspekcie szeroko rozumianej niezawodności i jakości. Polskiego kierowcę F1 już od stycznia możemy zobaczyć w kampanii reklamowej Alfa Romeo w telewizji, w Internecie oraz reklamach wielkoformatowych na terenie kraju

- czytamy w oficjalnym komunikacie Alfy Romeo.

Robert Kubica to pierwszy i, jak na razie, pierwszy polski kierowca, który dostał się do Formuły 1. Kubica nie tylko zasiadł za sterami bolidu F1, ale też napisał piękną kartę w historii królowej sportów motorowych. Debiutował w 2006 r. i w tym samym sezonie stanął na podium. Dwa lata później zwyciężył podczas Grand Prix Kanady, a na koniec sezonu zajął czwarte miejsce w klasyfikacji generalnej. Do podium zabrakło jednego punktu. W 2011 r. Kubica wycofał się z F1 z powodu tragicznego wypadku. Wrócił jednak do motorsportu, a swój talent i charakter udowodnił raz jeszcze w 2013 r., zdobywając tytuł rajdowego mistrza świata WRC2. Udało mu się powrócić do Formuły 1. Od 2020 r. reprezentuje barwy Alfy Romeo.

Wyróżniony tytułem „Najlepszego Sportowca Polski” 2008 roku, uznany za „Człowieka Roku 2012” przez brytyjski magazyn motoryzacyjny „Top Gear” i „Osobowość Roku FIA” w 2013 roku wykazał się nie tylko niezwykłym talentem, ale też niezłomnością w dążeniu do celu

- chwali kierowcę zespół. Alfa Romeo nie mogła sobie wymarzyć lepszego ambasadora. Kubica to największe nazwisko w polskim sporcie motorowym i wybitny kierowca, którego zna każdy, kto choć trochę interesuje się motorsportem.