Choinki na święta nie trzeba kupować. Można ją wypożyczyć

Każdego roku przed świętami w Polsce ścina się około sześciu milionów drzewek. Wszystko po to, by przyozdobiły nasze salony w tym wyjątkowym czasie. Sześć milionów drzew to bardzo dużo... Alternatywą może być plastikowa, sztuczna choinka, ale po pierwsze to nie to samo co prawdziwe drzewko, a po drugie, musielibyśmy korzystać z niej przez co najmniej 10 lat, żeby faktycznie "zwróciła" się środowisku.

REKLAMA

Samo ścięcie choinek na święta to nie wszystko. Po Sylwestrze, gdy z drzewek znikają światełka i kolorowe bombki, z uschniętymi roślinami trzeba coś zrobić. Z reguły trafiają one do pieców, co emituje spore ilości dwutlenku węgla, a to też nie jest obojętne środowisku. Prawda jest taka, że świąteczna tradycja, choć piękna, nie sprzyja Matce Naturze. Jest jednak sposób, by nie rezygnować z kolorowej choinki, a jednocześnie nie tylko nie szkodzić przyrodzie, ale także jej pomóc.

Wypożyczalnia Choinek Volvo Volvo

Wypożycz choinkę od Volvo

Volvo Car Poland w tym roku już po raz czwarty organizuje Wypożyczalnię Choinek. Po raz kolejny możemy wynająć drzewko w doniczce, które po świętach wróci do szkółki leśnej, gdzie ponownie zostanie zasadzone. Co więcej, za każdą wypożyczoną choinkę, marka Volvo zobowiązuje się zasadzić 10 kolejnych drzewek. Dzięki temu w tym roku Volvo wraz z Polskim Związkiem Zrzeszeń Leśnych posadziło 12 tysięcy drzewek na terenie Wspólnoty Leśnej Uprawnionych Ośmiu Wsi w Witowie, czyli w sąsiedztwie Doliny Chochołowskiej i 7 tysięcy w 2019 roku w lesie w okolicach miejscowości Cewice.

W tym roku marka Volvo również dotrzyma słowa - za każdą wypożyczoną choinkę posadzi kolejnych dziesięć. Tym sposobem na polskiej ziemi w przyszłym roku pojawi się aż 13 tysięcy nowych sadzonek.

Poniżej znajdziecie wideo podsumowujące trzecią edycję akcji Wypożyczalnia Choinek Volvo:

Jak wypożyczyć choinkę?

Choinkę można wypożyczyć w dniach 17-19 grudnia 2020 r. Wystarczy przyjść do autoryzowanego dealera Volvo i wypożyczyć choinkę wpłacając 75 zł bezzwrotnej kaucji. Po świętach, najpóźniej do 8 stycznia, należy odwieźć choinkę do salonu Volvo. Stamtąd z powrotem trafi ona do szkółki leśnej i kto wie, może odwiedzi nasz dom również w przyszłe święta?

Wypożyczalnia Choinek Volvo jest naszej redakcji szczególnie bliska. Nie tylko jesteśmy z marką od momentu zapoczątkowania akcji trzy lata temu, ale także doceniliśmy tę inicjatywę w naszym plebiscycie The Best of Moto 2020. Nagrodziliśmy Wypożyczalnię Choinek Volvo w kategorii społeczna odpowiedzialność biznesu:

Kategorie eksperckie The Best of Moto 2020. W tym roku przyznaliśmy cztery nagrody

Wypożyczalnia Choinek Volvo Volvo