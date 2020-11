Tragiczny wypadek na S7. Kierowca luksusowego SUV-a go nie przeżył

Jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej z Janowca Kościelnego, która przyjechała na miejsce wypadku o godz. 17:37, zastała doszczętnie rozbitego luksusowego SUV-a Bentley Bentayga, który leżał w przydrożnym rowie. Wkrótce po niej zjawił się zespół ratownictwa medycznego i stwierdził zgon kierowcy. Nie było innych pasażerów ani uczestników tego zdarzenia.

REKLAMA

Śmiertelny wypadek wydarzył się pomiędzy Napierkami, a Powierzem w okolicy węzła drogowego Powierz. To odcinek drogi ekspresowej S7 przebiegający przez województwo Warmińsko-Mazurskie. Dwupasmowa część tak zwanej trasy gdańskiej prowadzącej z Warszawy do Trójmiasta została niedawno zmodernizowana.

Nieoficjalnie mówi się, że tragicznie zmarły kierowca to 67-letni warszawski milioner Ryszard Sz. Z nieznanych przyczyn prowadzony przez niego samochód zjechał z drogi i dachował. W trakcie tego zdarzenia kierowca wypadł z kabiny i zginął na miejscu. Dopiero o 21:18 strażacy skończyli porządkowanie fragmentu drogi.

Wypadek Bentleya Bantaygi na S7. Kierowca mógł jechać bez zapiętych pasów

Nie wiadomo, co było przyczyną wypadku, ale jego jedynym uczestnikiem był kierowca Bentleya. Można podejrzewać nadmierną prędkość oraz, że kierujący nie miał zapiętych pasów. Prokurator, który również pojawił się na miejscu prowadzi czynności wyjaśniające.

Bentley Bentayga jest luksusowym samochodem SUV brytyjskiej marki należącej do grupy Volkswagena. To model, który pojawił się w sprzedaży w 2015 roku, a niedawno przeszedł gruntowną modernizację. Ma ponad pięć metrów długości, waży prawie 2,5 tony, a do jego napędu służą silniki V6 (PHEV), V8 lub W12.

Najmocniejsza ponad 600-konna jednostka napędowa pozwala na rozwinięcie prędkości 310 km/h. Producent modelu Bentayga Speed okrzyknął go najszybszym SUV-em na świecie.