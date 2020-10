Kultowy Nissan Skyline GT-R w muzealnym stanie. Trudno uwierzyć w to, ile kosztuje [WIDEO]

Aktualny właściciel samochodu wycenił swego Skyline'a GT-R ostatnie produkowanej generacji R34 wycenił na prawie pół miliona dolarów. Jego proponowana cena to dokładnie 485 tys. dolarów. Można ją negocjować, ale trzeba się liczyć, że ktoś kupi samochód wcześniej. To nie koniec złych wiadomości. Podana jest tak zwana cena FOB (Free ON Board).

To znaczy, że zawiera tylko koszt dostarczenia do najbliższego portu. Wszystkie pozostałe koszty - transportu, cło, podatki i ubezpieczenie - musi ponieść nabywca. Realna cena tego egzemplarza okaże się niebotyczna, ale mamy do czynienia z wyjątkowym Nissanem Skyline GT-R.

JDM Expo oferuje jedną z najbardziej poszukiwanych wersji modelu Skyline GT-R w historii. To model GT-R V Spec II Nur, czyli z ostatniego roku produkcji, w której wprowadzono wszystkie zmiany, jakie się pojawiły w tym aucie. w dodatku seria Nur (nazwana tak na cześć toru Nurburgring, na którym dopracowano zawieszenie tego samochodu) była bardzo krótka - powstało tylko 718 sztuk.

Nissan Skyline GT-R (R34) V-Spec II Nur fot. JDM Expo

Nissan Skyline GT-R V-Spec II Nur wygląda jakby wyjechał z muzeum

Każdy Nissan Skyline GT-R w idealnym stanie jest wart majątek. Ten wygląda jak nowy i ma przebieg zaledwie 362 km. Sprawia wrażenie jakby cały żywot spędził w muzeum. Nissan Skyline GT-R R34 V-Spec II Nur miał oficjalnie 280 KM, bo na taką moc zezwalały przepisy w Japonii. Wszyscy jednak twierdzą, że tak naprawdę moc silnika była o wiele wyższa i wynosiła co najmniej 330 KM.

To dlatego, że model oznaczony "Nur" miał wersję N1 kultowego sześciocylindrowego sinika RB26DETT. To praktycznie wyścigowa jednostka napędowa w cywilnym samochodzie. Turbosprężarki z ceramicznymi łopatkami zostały w nim zmienione na stalowe. To nieco zwiększyło bezwładność turbosprężarki, ale podniosło wytrzymałość i pozwoliło na podniesienie jej ciśnienia roboczego stąd wyższa moc.

Ostatni problem z jakim musi się zmierzyć przyszły właściciel Nissana Skyline GT-R V-Spec II Nur to jazda z kierownicą po prawej stronie i ręczną skrzynią biegów. Ale dla prawdziwego fana JDM (Japanese Domestic Market - samochodów produkowanych na japoński rynek) nie przeszkoda, a wręcz powód do dumy. Patrzcie i podziwiajcie.