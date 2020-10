Mitsubishi wprowadza do Polski Przedłużoną Gwarancję. 7 lat i 200 000 kilometrów

Standardowo Mitsubishi oferuje w Polsce 5-letnią gwarancję fabryczną do 100 000 km. Objęte są nią wszystkie modele, które znajdziemy w salonach: Space Star, ASX, Eclipse Cross, Outlander, Outlander PHEV oraz L200. Dłuższa gwarancja oznacza niższe koszty eksploatacji, wyższą wartość samochodu przy jego sprzedaży i bezcenne poczucie bezpieczeństwa w przypadku awarii pojazdu. 5-letnia gwarancja podwyższa także wartość pojazdu pogwarancyjnego – dla klientów istotna jest bowiem 5-letnia historia serwisowania auta w Autoryzowanych Serwisach Mitsubishi i likwidowanie wszystkich usterek na koszt producenta przy użyciu oryginalnych części.

Ważnym punktem oferty jest też 5-letni program Mitsubishi Assistance Package. Ta usługa assistance oznacza bezpłatną pomoc w przypadku awarii, wypadku drogowego, problemu z paliwem, zagubienia, złamania lub zatrzaśnięcia w aucie kluczyków, przebicia lub uszkodzenia opony, kradzieży lub jej prób i wandalizmu.

Mitsubishi Eclipse Cross fot. Piotr Mokwiński

Do Polski wchodzi Przedłużona Gwarancja

Od jakiegoś czasu u polskich dealerów można wykupić tzw. Przedłużoną Gwarancję. Umożliwia ona korzystanie z pojazdu do 2 lat lub do przebiegu 200 000 km (w zależności co nastąpi wcześniej) po wygaśnięciu gwarancji fabrycznej. Warto podkreślić, że ewentualne naprawy będą dokonywane z wykorzystaniem oryginalnych części i materiałów eksploatacyjnych.

Przedłużoną Gwarancję ze specjalnym certyfikatem, obowiązującą do 2 lat lub do przebiegu 200 000 km (w zależności co nastąpi wcześniej) po wygaśnięciu gwarancji fabrycznej, mogą wykupić nabywcy modeli Space Star, ASX, Eclipse Cross, Outlander, Outlander PHEV, L200, którzy kupili pojazd tej marki o dopuszczalnej masie całkowitej do 3.5 tony w autoryzowanej placówce Mitsubishi Motors na terenie Polski i w naszym kraju go zarejestrowali oraz użytkują swój samochód nie więcej niż 5 lat od momentu zakupu nowego pojazdu, a jego przebieg nie jest większy, niż 100 000 km.

Szeroki zakres Przedłużonej Gwarancji Mitsubishi jest zbliżony do 5-letniej, fabrycznej gwarancji, co oznacza bezpieczeństwo, spokój i niższe koszty klientów do 2 lat lub do przebiegu 200 000 km (w zależności co nastąpi wcześniej) po wygaśnięciu gwarancji fabrycznej. Ochroną ubezpieczeniową mogą być objęte mechaniczne, elektryczne i elektroniczne elementy i zespoły fabrycznie montowane w pojeździe.