Lamborghini Sian Roadster - 820-konna hybryda bez dachu, ale z superkondensatorami

Wam raczej nie, bo takich auto powstanie tylko 19, a na dodatek wszystkie są już sprzedane. Co ciekawe - wszystkie egzemplarze miały już swoich właścicieli, jeszcze zanim ktokolwiek wiedział, jak Sian Roadster będzie wyglądał. Jako ciekawostkę mogę wam powiedzieć, że "zwykłego" Siana są tylko 63 sztuki.

REKLAMA

Hybrydowe Lamborghini

Nie tylko marki popularne czy premium stawiają na elektryfikację napędów. Hybrydy docierają nawet do klasy supersamochodów. Choć Lamborghini Sian Roadster jest napędzane 6,5-litrowym silnikiem V12, wspiera go instalacja elektryczna, co tworzy tzw, układ miękkiej hybrydy. Razem generują 819 niezadaszonych koni mechanicznych. Napęd trafia na cztery koła za pośrednictwem 7-biegowej skrzyni automatycznej, która katapultuje włoskiego roadstera od 0 do 100 km/h w 2,9 sekundy. Wskazówka prędkościomierza kończy bieg na 350 km/h.

Lamborghini Sian Roadster Lamborghini

Superkondensatory

Lamborghini Sian Roadster został wyposażony w bardzo wydajny układ odzyskiwania energii z hamowania. Zamiast znanych w samochodach elektrycznych i hybrydowych akumulatorów litowo-jonowych, Lamborghini postawiło na superkondensatory. Przewaga takiego rozwiązania tkwi w ładowaniu - superkondensatory mogą był ładowane i rozładowywane z taką samą mocą. producent deklaruje, że jedno hamowanie wystarczy, by doładować kondensator do pełna i skorzystać ze zgromadzonej energii do przyspieszenia do 130 km/h (po przekroczeniu tej prędkości silnik elektryczny ustępuje miejsca spalinowemu).

Jeśli skusił was opis tego niesamowitego roadstera, niestety mam dwie wiadomości - złą i... złą. Pierwsza jest taka, że wszystkie egzemplarze zostały już sprzedane. A druga, że bazową ceną jest 3,5 mln euro.

Lamborghini Sian Roadster Lamborghini