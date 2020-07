Szybsze kontrole policyjne

Nowe przepisy obowiązują od pierwszego lipca. Do tej pory policjant podczas kontroli drogowej, w celu weryfikacji uprawnień kierowcy, musiał kontaktować się z funkcjonariuszami w centrali. To z ich zwrotnej wiadomości otrzymywał informacje na temat uprawnień kierowcy. Taka procedura zabierała sporo czasu. Od tego miesiąca się to zmieniło, bo policjanci uzyskali bezpośredni dostęp do bazy danych o uprawnieniach kierowców.

Pozwoli to na szybszą weryfikację danych i tym samym skróci czas kontroli drogowej

- podkreśla Ministerstwo Cyfryzacji w oficjalnym komunikacie. Nowe rozwiązanie daje policjantowi dostęp do danych z Centralnej Ewidencji Kierowców. W związku z tym funkcjonariusze Organów Kontroli Ruchu Drogowego mają teraz możliwość korzystania z jednej aplikacji podczas wykonywania czynności służbowych. Ponadto system w ramach wyszukania uprawnień kierowców udostępnia:

komunikat o zakazie lub cofnięciu uprawnienia dla kierowcy/motorniczego, jeżeli dla danego uprawnienia orzeczono zakaz lub wydano decyzję o jego cofnięciu,

komunikat o utracie ważności dokumentu lub uprawnienia, jeżeli taki termin ważności już upłynął.

Prawo jazdy w telefonie

Policjanci musieli uzyskać dostęp do danych o prawach jazdy w związku ze zbliżającym się wejściem w życie przepisów zwalniających obywateli z konieczności posiadania przy sobie plastikowego dokumentu. Ministerstwo informuje także, że po wejściu w życie właściwych przepisów zawartych w tzw. pakiecie deregulacyjnym kierowcy planowane jest również rozszerzenie usługi dla wszystkich obywateli. Będzie ona dostępna na portalu GOV.pl i umożliwi wyszukanie uprawnień kierowcy po wpisaniu numeru prawa jazdy.

Kiedy pojedziemy bez prawa jazdy w portfelu?

Od końca czerwca trwają już zamknięte testy aplikacji mObywatel z nowymi funkcjami. Jednak samo poprawne działanie usługi mPrawo Jazdy nie oznacza, że będziemy mogli jeździć bez fizycznego dokumentu. Wciąż potrzebne są zmiany w prawie, które na to zezwolą. W myśl obecnych przepisów, każdy prowadzący auto musi w razie kontroli okazać fizyczny dokument. Jeśli go nie ma, czeka go mandat w wysokości 50 zł. Właśnie dlatego konieczna jest zmiana ustawy. Dokładnej daty wprowadzenia nowych przepisów jeszcze nie znamy, ale powinno stać się to już niebawem. Niestety, najbardziej konkretną datą podawaną przez polityków wciąż jest "wkrótce" albo "jeszcze w tym roku".