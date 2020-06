Jakie auta najczęściej kradną w Warszawie? Głównie japońskie

Policja nie ujawnia szczegółów kradzieży samochodów. Nie znamy marek, modeli, rodzaju pojazdów ani nawet miast, w których dokonano kradzieży. Wiadomo jednak, że w 2019 roku skradziono w Polsce 8 672 samochody. Z danych pozyskanych od Komendy Głównej Policji wynika, że najwięcej kradzieży pojazdów dokonano w województwie mazowieckim, gdzie łupem złodziei padło 3 316 aut. To o 12,1 proc. więcej niż rok wcześniej. Ile w samej Warszawie? Tego nie wiemy.

REKLAMA

Zobacz wideo Polska przyczółkiem dywizji aut dostawczych Toyoty

Jakie samochody kradną?

Analitycy Instytutu Badań Rynku Motoryzacyjnego SAMAR znaleźli jednak sposób na opracowanie bardziej szczegółowych statystyk. Tym samym stworzyli zestawienie najczęściej kradzionych samochodów w 2019 roku. Wszystko dzięki danym z Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców, które są znacznie łatwiejsze do pozyskania. Z danych pochodzących z CEPiK wynika, że w ubiegłym roku z powodu kradzieży wyrejestrowano w Polsce 6 436 samochodów osobowych. Rok wcześniej – 6 323 auta, a w 2017 r. - 7 042 pojazdy.

O ile w większości kraju najczęściej kradzione są samochody niemieckie (aż w 13 na 16 województw), w trzech pozostałych województwach - lubelskim, podlaskim i mazowieckim - największym powodzeniem wśród złodziei cieszą się marki japońskie, a szczególnie Toyoty. Najwięcej takich aut ginie właśnie w stolicy.

W województwie mazowieckim w 2019 roku z powodu kradzieży wyrejestrowano 2 572 auta osobowe. To o 10,7 proc. więcej niż w 2018 roku. W samej Warszawie odnotowano kradzież 1 773 samochodów osobowych, czyli blisko jedną czwartą wszystkich skradzionych w Polsce aut. Raport SAMAR pozwolił ustalić, które modele najczęściej padają łupem złodziei. Blisko dwie trzecie (1 099 sztuk) wszystkich skradzionych w Warszawie samochodów osobowych, to auta japońskie. Co ciekawe, to właśnie w stolicy zginęła ponad połowa (dokładnie 50,6 proc.) wszystkich skradzionych w Polsce aut japońskich.

W Warszawie złodzieje najchętniej kradli Toyoty (416 szt.), Hondy (184 szt.) i Mazdy (182 szt.). Rzadziej łupem padały Nissany (116 szt.) i Hyundai'e (114 szt.).

Wiek kradzionych aut

SAMAR ustalił także wiek kradzionych aut. Średni wiek (dla całego kraju) wynosi 7,5 roku. Dla samej Warszawy to 4,9 roku, a dla aut japońskich skradzionych w stolicy - tylko 4,3 roku.

Ze statystyk wynika, że samochody japońskie są w Warszawie szczególnie narażone na kradzież. Trudno jednak oszacować wiarygodność tych danych ze względu na lokalizację, ponieważ w Warszawie znajduje się większość firm leasingowych. Auta na stołecznych tablicach rejestracyjnych poruszają się więc po całej Polsce.