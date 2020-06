Nowy Opel Mokka już po debiucie. Od razu wersja elektryczna

Opel właśnie zaprezentował drugą generację Mokki. Pierwsze wcielenie było małym, terenowym wszędołazem, ale model się jednak zupełnie zmienił. Mokka teraz jest modnym, miejskim crossoverem, który może być wyposażony w ekologiczny i w pełni elektryczny napęd.

Większa, ale mniejsza

Mimo nieco dłuższego rozstawu osi (+2 mm), nowa Mokka jest o 12,5 cm krótsza od poprzedniej generacji. Auto mierzy 4,15 metra, przez co będzie bardzo wygodna szczególnie w mieście. Bagażnik pomieści 350 litrów, zatem na kilkudniowy wypad za miasto też spokojnie wystarczy.

Opel Mokka 2020 Opel

Opel Mokka jest oparty na nowej wersji platformy CMP (Common Modular Platform). Takie modułowe rozwiązanie pozwala na elastyczne projektowanie samochodu - można w nim umieścić zarówno konwencjonalny napęd spalinowy, jak i akumulatorowe zasilanie elektryczne. Zespół inżynierów w Russelsheim pracował z jednej strony nad znaczącą redukcją wagi ( udało się odchudzić Mokkę o 120 kg w porównaniu z poprzednią generacją), a z drugiej strony nad zwiększeniem sztywności nadwozia, uzyskując do 30% sztywności skrętnej (w przypadku wersji elektrycznej).

Nowa stylistyka

Mokka również pierwszym modelem, który prezentuje nową stylistykę marki, czyli Opel Vizor. Jest przy tym bardzo podobna do koncepcyjnego modelu Experimental GT, a wersje produkcyjne rzadko aż tak przypominają koncepcyjne pierwowzory. Opel Vizor to swego rodzaju moduł, rozciągający się przez całą szerokość przodu. Uzupełniają go reflektory matrycowe IntelliLux LED nowej generacji oraz motyw skrzydeł diodowych świateł do jazdy dziennej, rozdzielonych w środku przez logo Opla. Opel Vizor będzie obecny we wszystkich modelach marki w latach 2020.

Równie nowocześnie jest we wnętrzu. W centrum kabiny znalazły się dwa szerokie ekrany o przekątnej do 10 i 12 cali. Centralny wyświetlacz jest celowo odchylony w stronę kierowcy, a wloty powietrza i wszelkie inne "przeszkadzajki" są odsunięte na drugi plan, by nie rozpraszać kierowcy. Również konsola środkowa została uporządkowana - dzięki elektrycznemu hamulcowi postojowemu oraz elektrycznemu drążkowi zmiany trybów jazdy, żaden wystający element nie zakłóca prostoty koncepcji.

Systemy bezpieczeństwa

We współczesnym crossoverze nie mogło zabraknąć systemów bezpieczeństwa. Dlatego na pokładzie Mokki znajdziemy m.in. ACC (Advanced Cruise Control), asystenta utrzymywania pasa ruchu, adaptacyjne reflektory matrycowe IntelliLux LED, elektryczny hamulec postojowy, a także rozpoznawanie znaków drogowych. Dostępna jest również panoramiczna kamera cofania 180 stopni.

Spalinowa i elektryczna

Po raz pierwszy w historii marki, nowa Mokka będzie dostępna od pierwszego dnia w wersji w pełni elektrycznej. Mokka-e wyposażona jest w silnik elektryczny o mocy 136 KM i 260 Nm maksymalnego momentu obrotowego, który jest dostępny od razu po uruchomieniu. Kierowcy mogą wybierać pomiędzy trzema trybami jazdy – Normal, Eco i Sport – w zależności od swoich preferencji. Elektronicznie ograniczona prędkość maksymalna wynosi 150 km/h. Bateria ma pojemność 50 kWh, co zapewni zasięg w trybie Normal na poziomie 322 km (wg WLTP). Standardowym wyposażeniem jest system szybkiego ładowania prądem stałym 100 kW DC, który umożliwia naładowanie 80% akumulatora w zaledwie 30 minut. Co ciekawe, nowa Mokka-e jest gotowa do wszystkich opcji ładowania, od jednofazowego do trójfazowego o mocy 11 kW. Mokka-e posiada również ośmioletnią gwarancję na akumulator.

Opel Mokka będzie dostępny w sprzedaży od późnego lata 2020 roku, a w salonach dealerskich pojawi się na początku 2021 roku. Nowa generacja będzie oferowana z silnikami diesla i benzynowymi.

