Mercedes-AMG E 63 - wciąż szybki, ale wygląda znacznie lepiej

Mercedes ma jeden duży atut, którego brakuje bawarskiemu konkurentowi: przestronne i praktyczne nadwozie typu kombi. Poza tym jest równie sprawnym środkiem transportu oferującym wyjątkowo dużo emocji w czasie jazdy.

REKLAMA

Zapewnia je przede wszystkim potężny silnik V8 o poj. 4 l znany z całej rodziny modeli Mercedes-AMG. Jego moc jest taka sama jak przed modernizacją. W podstawowej wersji E63 bez litery S osiąga 571 KM. Mocniejsza odmiana może się pochwalić maksymalną mocą 612 KM i momentem obrotowym o wartości 850 Nm.

Drift Mode - Mercedes pierwszy wpadł na taki pomysł

Napęd 4MATIC+, który oprócz doskonałej trakcji oferuje też dużo wrażeń. Mercedes był pierwszym producentem, który wyposażył swoje sportowe samochody w napęd na obie osie z możliwością odłączenia przedniej. Taki tryb w samochodach firmy ze Stuttgartu ma wiele mówiącą nazwę "Drift Mode".

Mercedes-AMG E 63 S w wersji nadwozia sedan przyspiesza od 0 do 100 km/h w 3,4 s. Model kombi osiąga 100 km/h tylko 0,1 s później. W przypadku obu odmian nadwozia nowego E 63 trzeba dodać kolejne 0,1 s. Prędkość maksymalna we wszystkich modelach to elektronicznie ograniczone 250 km/h. Po odblokowaniu Mercedes-AMG rozpędza się do okrągłych 300 km/h.

Tak samo jak u głównego konkurenta w zmodernizowanej wersji AMG E 63 inżynierowie skupili się głównie na zapewnieniu wyższego poziomu komfortu. Pneumatyczne zawieszenie AMG Ride Control+ zostało zestrojone na nowo, tak by oprócz stabilności w czasie szybkiej jazdy pozwalało też płynąć po nierównościach.

Mercedes-AMG E 63 w efekcie modernizacji stał się znacznie ładniejszy

Zmiana wyglądu zdecydowanie wyszła Mercedesowi klasy E na dobre, a najlepiej widać to w sportowym modelu AMG. Eleganckie linie podkreślają poszerzone błotniki i delikatne spoilery. Tylne lampy mają o wiele bardziej spójną formę niż wcześniej, z przodu pyszni się atrapa chłodnicy Panamericana z pionowym ożebrowaniem - element rozpoznawczy najmocniejszych Mercedesów.

Mercedes-AMG E 63 fot. Mercedes

Nowością w środku jest system multimedialny MBUX z ekranem dotykowym, którego bardzo brakowało w poprzedniej wersji oraz futurystyczna kierownica umożliwiająca szybkie i wygodne przełączanie trybów jazdy. Nowy system stanowi część panoramicznego cyfrowego kokpitu, który stał się wiodącym elementem wszystkich nowych modeli Mercedesa.

Ceny nowego modelu nie zostały jeszcze podane, tak samo jak dokładna data rynkowej premiery. Można się jednak domyślić, że Mercedes-AMG E 63 we wszystkich wersjach trafi do salonów sprzedaży jesienią 2020 r. Przecież nie można dać się wyprzedzić konkurencji.