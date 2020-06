Kolizja SOP. Bus wyprzedzał lewą stroną wysepki, uderzył w tył minivana z rodziną w środku

Gość: PP godzinę temu 0

Jezu, co za amatorka! Rodzi się we mnie przykre podejrzenie, że do SOPu przyjmują tylko kogucików i pajacy, którzy (obawiam się) pewnie nawet do pięt nie dorastają służbą z takich "potęg" jak Czechy czy Andorra. To samo co z piłkarzami. Państwo 40 milionów a i w SOPie i na boisku pryszczate pajacyki, za których trzeba się wstydzić. Tfu.