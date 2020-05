Infiniti znika z europejskiego rynku. Serwis już przejmuje Nissan

Na wstępie warto przypomnieć, że Infiniti to marka należąca do Nissana i założona w 1989 roku jako odpowiedź na potrzeby rynku amerykańskiego. Honda wysłała tam swoją Acurę, a Toyota wysłała za ocean Lexusa. Samochody klasy premium sprzedawały się w Stanach dużo lepiej niż w Japonii.

Problem z serwisami

31 marca 2020 roku Centra Infiniti w Gdańsku, Krakowie, Poznaniu, Sosnowcu, Warszawie i Wrocławiu wydały ostatnie samochody klientom. Problemem pozostał jednak serwis. Samochody marki Infiniti, które trafiły już na polski rynek (a jest ich ponad 4,2 tysiąca) trzeba przecież jakoś serwisować. Po wycofaniu się Infiniti z Europy Zachodniej uruchomiono 150 placówek serwisowych (z czego 6 znajduje się w Polsce), a personel przeszedł szkolenie w zakresie obsługi samochodów marki Infiniti. Co ciekawe, 90 proc. placówek to serwisy i dealerzy Nissana.

W Warszawie i Wrocławiu działają te same placówki Infiniti co do tej pory. W Gdańsku serwis przeniesiono, a właściciele Infiniti w Krakowie, Poznaniu oraz Sosnowcu będą obsługiwani przez dealerów Nissan Japan Motors.

Infiniti Q30 Infiniti