Rower to teraz jeden z najbezpieczniejszych środków transportu. O czym pamiętać przesiadając się na rower? Przepisy, mandaty

Rower to doskonały środek transportu. Nie tylko pozwala ekologicznie i stosunkowo szybko przemieszczać się na spore odległości, ale także zapewnia nam dzienną dawkę ruchu i świeżego powietrza. Jeśli jednak dopiero zaczynamy swoją przygodę z jednośladem napędzanym siłą naszych mięśni, warto przypomnieć sobie kilka zasad dotyczących przemieszczania się po drogach publicznych.

Fot. Cezary Aszkiełowicz / Agencja Gazeta

Ulicą, chodnikiem czy ścieżką rowerową?

Jeśli wzdłuż drogi, którą się przemieszczano wyznaczono ścieżkę rowerową, cyklista musi poruszać się po niej. Podobnie jest w przypadku pobocza, o ile oczywiście nadaje się ono do jazdy.

Tak jak kierowcy, rowerzyści muszą stosować się do ruchu prawostronnego. Jednocześnie powinni jechać możliwie blisko prawej krawędzi jezdni lub ścieżki rowerowej.

Z zasady chodnik przeznaczony jest dla pieszych. Jednak są przypadki, w których możemy jechać rowerem po chodniku:

opiekujemy się jadącym na rowerze dzieckiem, które ma mniej niż 10 lat,

nie ma drogi dla rowerów, chodnik ma co najmniej 2 m szerokości, a na jezdni dozwolony jest ruch szybszy niż 50 km/h (te trzy warunki muszą zostać spełnione),

przed chodnikiem umieszczono znak "droga dla pieszych" (C16) oraz "tabliczkę nie dotyczy rowerów" (T22),

panują bardzo złe warunki atmosferyczne - jest ulewa, mgła śnieżyca, wieje porywisty wiatr itd.

Należy jednak pamiętać, że na chodniku pieszy zawsze ma pierwszeństwo.

Schodzenie z roweru na przejściu

Przejeżdżanie przez przejście dla pieszych jest zabronione. Powinno się zejść z roweru i go przeprowadzić. Wyjątkiem jest sytuacja, kiedy jedziemy drogą rowerową, a na pasach wymalowany jest przejazd rowerowy, tzw. śluza rowerowa. Nawet wtedy powinniśmy jednak zachować szczególną ostrożność, by nie wtargnąć pod koła jadącego samochodu.

Czy rowerem można omijać auta w korku?

Zgodnie z przepisami rowerzysta może omijać samochody stojące w korku jadąc pomiędzy nimi. Dopuszczalne jest wyprzedzanie i omijanie stojących lub wolno jadących samochodów w ramach jednego pasa ruchu. Można to robić i z prawej, i z lewej strony.

Fot. Łukasz Cynalewski / Agencja Gazeta

Sygnalizowanie manewrów

Rowery niestety nie posiadają kierunkowskazów, dlatego rowerzysta sam musi sygnalizować innym uczestnikom ruchu planowane manewry. Zamiar skrętu lub zmiany pasa powinno się sygnalizować wyciągnięciem ręki. Trzeba to zrobić co najmniej kilka sekund przed manewrem, a podczas samego manewru obie dłonie trzymać na kierownicy. Przed skręceniem lub zmianą pasa ruchu tzreba upewnić się, czy nie jedzie za nami pojazd, który planuje wyprzedzanie. To szczególnie ważne w obecnych czasach, kiedy na ulicach pojawia się coraz więcej samochodów hybrydowych i elektrycznych, które poruszają się prawie bezgłośnie.

Planowane manewry sygnalizujemy także, jadąc ścieżką rowerową.

Mandaty dla rowerzystów

Do jazdy rowerem nie potrzebujemy specjalnych dokumentów. Jeździć po drogach publicznych może każdy, kto skończył 18 lat. Wyjątkiem są osoby niepełnoletnie, które muszą posiadać prawo jazdy kat. B1 lub kartę rowerową. O ile prawo jazdy możemy zrobić w wieku 16 lat, tak do państwowych egzaminów na kartę rowerową można przystąpić już mając 10 lat. Za jazdę bez uprawnień rowerzyście grozi mandat 100 zł. Rowerzysta może także dostać mandat w wysokości 50 zł za nieuzasadnione korzystanie z chodnika.

Choć rowery nie muszą przechodzić okresowych badań technicznych, tak jak samochody, ich stan musi być wystarczająco dobry, by mogły poruszać się po drogach publicznych. Przepisy regulują obowiązkowe wyposażenie roweru. Rower musi posiadać:

co najmniej jeden efektywnie działający hamulec;

dzwonek lub inny sygnał ostrzegawczy;

co najmniej jedno światło odblaskowe barwy czerwonej z tyłu o kształcie innym niż trójkąt, a także jedno światło pozycyjne w tym samym kolorze;

co najmniej jedno światło pozycyjne barwy białej lub żółtej selektywnej z przodu.

Przepisy zezwalają na jazdę bez oświetlenia pozycyjnego, jeśli rowerzysta porusza się tylko za dnia. W przypadku braku któregoś z elementów obowiązkowego wyposażenia, kierujący rowerem musi liczyć się z mandatem od 20 do nawet 500 złotych.

Rowery Fot. Piotr Skórnicki / Agencja Gazeta

Ile wynosi mandat dla rowerzysty? Poniżej podajemy ile wynoszą mandaty dla rowerzystów 2020:

Brak dodatkowego siodełka w przypadku przewożenia dziecka do siedmiu lat – 50 złotych.

Naruszenie obowiązku korzystania z drogi dla rowerów lub pasa ruchu dla rowerów, jeśli są one wyznaczone dla kierunku, w którym się porusza lub zamierza skręcić – 50 złotych.

Nieustąpienie pierwszeństwa pieszym na drodze dla rowerów i pieszych – 50 złotych.

Nieopuszczenie śluzy rowerowej, gdy możliwe jest kontynuowanie jazdy – 50 złotych.

Jazda rowerem obok innego uczestnika ruchu utrudniająca poruszanie się innym uczestnikom ruchu – 200 złotych.

Jazda bez trzymania co najmniej jednej ręki na kierownicy oraz nóg na pedałach lub podnóżkach – 50 złotych.

Czepianie się innych pojazdów podczas jazdy – 100 złotych.

Przejazd rowerem na czerwonym świetle – 100 złotych.

Wyjeżdżanie na przejeździe dla rowerzystów bezpośrednio pod jadący pojazd – 150 złotych.

Korzystanie podczas jazdy z telefonu wymagające trzymania słuchawki lub mikrofonu w ręku przez kierującego – 200 złotych.

Nieustąpienie przez kierującego pojazdem pierwszeństwa pieszym przy przejeżdżaniu przez chodnik lub drogę dla pieszych albo podczas jazdy po placu, na którym ruch pieszych i pojazdów odbywa się po tej samej powierzchni – 350 złotych.

Zajmowanie więcej niż jednego, wyznaczonego na jezdni pasa ruchu – 150 złotych.

Niezatrzymanie się przed znakiem STOP – 100 złotych.

Utrudnianie lub tamowanie ruchu – 100-300 złotych.

Hamowanie w sposób powodujący zagrożenie bezpieczeństwa ruchu lub jego utrudnienie – 100-300 złotych.

Rowerem po pasach Fot. Jakub Orzechowski / Agencja Gazeta

Jazda rowerem po alkoholu

Tak jak w przypadku kierowców samochodów, kierujący rowerem nie mogą być pod wpływem alkoholu. Podstawową karą jest mandat – 300-500 złotych za jazdę w stanie po spożyciu alkoholu (0,2-0,5 promila), oraz 500 zł za jazdę w stanie nietrzeźwości (powyżej 0,5 promila). Przewożenie bocznym wózkiem osoby w stanie nietrzeźwości, po spożyciu alkoholu lub środka odurzającego, także wiąże się z mandatem w wysokości 150 złotych.

Rowerzysta mający w wydychanym powietrzu powyżej 0,5 promila i zagrażający bezpieczeństwu w ruchu drogowym, musi liczyć się z poważniejszymi konsekwencjami. Ustawodawca przewidział grzywnę w wysokości od 50 do 5 tysięcy złotych. Dodatkowo możliwy jest też 5-30-dniowy pobyt w areszcie, a także zakaz prowadzenia pojazdów niemechanicznych na okres od pół roku do 3 lat.

Choć rower wydaje się aktualnie najlepszym i dość bezpiecznym środkiem transportu, warto znań podstawowe zasady poruszania się takim jednośladem. Nie tylko po to, by nie zapłacić mandatu, ale przede wszystkim żeby nie narazić siebie lub innych na niebezpieczeństwo.