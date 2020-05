To był najgorszy marzec w Europie od 38 lat. Kto na podium? Z Teslą wygrało tylko jedno auto

Najgorszy marzec od 38 lat

Firma analityczna JATO Dynamics podaje, że pod względem liczby rejestracji był to najgorszy marzec od 38 lat. Na Starym Kontynencie zarejestrowano 848 800 aut, czyli aż o 52 proc. mniej niż w marcu zeszłego roku. Co nie dziwi, najgorsza sytuacja była we Włoszech (-86 proc.), Francji (-72 proc.) oraz Hiszpanii (- 69 proc.). Polska ze spadkiem na poziomie 40 proc. uplasowała się mniej więcej w połowie stawki koło Niemiec, Szwajcarii i Wielkiej Brytanii. Spadki zanotowano we wszystkich 27 krajach przebadanych przez JATO. Najmniej kryzys odczuły Finlandia oraz Litwa (-1 proc.) oraz Szwecja (-9 proc.).

Top 10 samochodów w Europie w marcu 2020 r.

A jakie samochody znalazły się w czołówce najpopularniejszych modeli? Tutaj obyło się raczej bez niespodzianek - na liście widzimy starych znajomych, którzy w takich zestawieniach znajdują się już od dawna. Trzeba jednak zwrócić uwagę na znakomity wynik Tesli Model 3, która przegrała tylko z Golfem. Powody do zadowolenia ma też na pewno Nissan, bo, mimo kryzysu, w Europie zarejestrowano 13 015 qashqaiów, co czyni go numerem 1 wśród crossoverów i SUV-ów. Oto pierwsze dziesiątka marca.

Volkswagen Golf: 23 757 sztuk Tesla Model 3: 15 502 Ford Focus: 14 587 Renault Clio: 13 369 Mercedes Klasy A: 13 225 Skoda Octavia: 13 207 Nissan Qashqai: 13 015 Toyota Yaris: 12 299 Ford Fiesta: 12 216 MINI hatch: 11 933

Hybrydy i elektryki w Europie

JATO przyjrzało się też samochodom z napędami alternatywnymi. I tak:

Wśród klasycznych hybryd nie ma mocnych na Toyotę. Pierwsza trójka to Corolla (9 710 szt.), C-HR (7 975 szt.) oraz Yaris (5 274 szt.).

Jeżeli chodzi o hybrydy ładowane z gniazdka, to z wyraźną przewagą na pierwszym miejscu znalazło się Mitsubishi Outlander PHEV (3 461 zarejestrowanych sztuk). Japoński SUV wyprzedził BMW serii 3 (1 998 szt.) oraz VW Passata (1 799 szt.).

Oprócz Tesli Model 3 hitami wśród czystych elektryków było Renault ZOE (4 298 szt.) oraz VW Golf (3 434 szt.).

Czekają nas kolejne spadki?

Możemy się spodziewać, że podsumowanie kwietnia w Europie będzie równie pesymistyczne, a spadki mogą być jeszcze większe. Pocieszeniem może być sytuacja w Chinach, które jako pierwsze przechodziły przez kryzys. W lutym liczba rejestracji nowych samochodów spadła tam aż o 78 proc., ale w marcu było to już tylko 30 proc.. Analitycy szacują, że kwiecień również zakończył się na minusie, ale już znacznie mniejszym. Niedługo powinny pojawić się dokładniejsze podsumowania sprzedaży w zeszłym miesiącu.