Poznań Motor Show 2020 odwołane. Biletów nie wyrzucaj, będą ważne za rok

Genewa, Poznań, Paryż - lista robi się coraz dłuższa

W trosce o najwyższą jakość wydarzenia i w drodze konsultacji z branżą motoryzacyjną, zarząd Grupy MTP podjął decyzję o przeniesieniu targów Poznań Motor Show oraz Targów Techniki Motoryzacyjnej na kolejny rok na termin 8-11 kwietnia 2021 roku

- czytamy w oficjalnym komunikacie organizatorów. To nie pierwszy duży salon samochodowy, który odwołano w tym roku. W marcu nie odbyły się najbardziej prestiżowe targi na Starym Kontynencie, czyli te w Genewie. Przy Poznań Motor Show, najważniejszej motoryzacyjnej imprezie w Polsce i czwartych co do wielkości targach w Europie, pojawił się spory znak zapytania. MTP zdecydowało się wtedy nie odwoływać salonu, a przenieść go na czerwiec. Poznań Motor Show 2020 przegrał jednak walkę z kryzysem w branży. W tym poznańskie hale będą zamknięte - wystawcy i zwiedzający wrócą do stolicy Wielkopolski w kwietniu 2021 r.

W kalendarzu zostały tylko jedne duże targi - Salon Samochodowy w Paryżu. Choć odbyć ma się w październiku, to już wiemy, że nie będzie to Paryż jaki znamy. Francuzi wzbraniają się przed użyciem słowa "odwołane", ale szykują duże zmiany. Ogłoszono, że targi nie odbędą się w planowanej formie. Być może zostanie przeprowadzona ich biznesowa część, ale w zupełnie inny sposób. W jaki, nie wiadomo. Organizator szuka kreatywnych idei, które pozwolą się spotkać kluczowym osobom ze środowiska motoryzacyjnego. Być może w grę wchodzą nawet panele dyskusyjne online.

Poznań Motor Show 2020 - co z biletami?

Wszystkich, którzy już zakupili bilety na tegoroczne Poznań Motor Show możemy uspokoić. Bilety zachowują swoją ważność i będą mogły zostać wykorzystane podczas wydarzenia w kwietniu 2021 roku. Dodatkowo do każdego zachowanego biletu organizatorzy dodadzą drugi bilet o takiej samej wartości do wykorzystania w tym samym terminie.

Jeżeli chcecie zwrócić swój bilet, to szczegóły całej operacji znajdziecie w tym miejscu.