Mercedes-AMG G 63 Carlex Design. Mają rozmach!

Można się sprzeczać, czy kreacje firmy Carlex Design nie wykraczają poza granice dobrego gustu, ale trzeba przyznać, że modyfikacje są wykonane z niezwykłą dbałością o detale i bardzo wysokiej jakości. Tuner z Czechowic-Dziedzic robi furorę na całym świecie, a Mercedes-AMG G 63 Yachting Edition może w tym tylko pomóc.

Fani żeglarstwa mają do wyboru dwie wersje Mercedesa-AMG G 63 Carlex Design

Sylwetka samochodu nie została zmieniona i wciąż wygląda klasycznie. Pojawiło się nowe dwukolorowe wykończenie lakieru, na wzór luksusowych łodzi. Dostępne są dwie kombinacje kolorystyczne: śnieżna biel albo szczotkowane srebro. Każda jest uzupełniona elementami z satynowanej czerni.

Mercedes-AMG G 63 Carlex Design Yachting Edition fot. Carlex Design

W środku wita nas przepych. Wnętrze G 63 Carlex Design Yachting Edition tonie w pięknej skórze i drewnie, również w różnych kolorach - do wyboru. W pierwszej niemal całe wnętrze jest jasnoszare, w drugiej, wykończone w kolorze koniakowym. Uzupełnieniem stylizacji jest umieszczony w różnych miejscach symbol róży wiatrów oraz koła o średnicy obręczy mierzącej 22 cale.

Parametry techniczne 4-litrowego silnika V8 nie zostały zmienione

Mechanicznie samochód nie został wzmocniony, ale nie widzimy takiej konieczności. Moc 585 KM i moment obrotowy o maksymalnej wartości 850 Nm już w fabryce zapewnia AMG. Pozwala to na przyspieszenie od 0 do 100 km/h w 4,5 s i rozpędzenie się do 220 km/h. Nowym Mercedesem-AMG G 63 w wersji Carlex Design raczej nikt nie pojedzie w teren, ale za to będzie znakomicie wyglądać zaparkowany przed jachtem w marinie Saint-Tropez.