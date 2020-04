Uterenowiona Toyota Corolla Trek wjeżdża do polskich salonów. 120 tysięcy za przednionapedowe, podniesione kombi

To, co wyróżnia Toyotę Corollę Trek na tle bazowej wersji, to podwyższone o 20 mm zawieszenie. Auto powstało z myślą o osobach, które cenią aktywny styl życia i spędzanie czasu w plenerze. Oprócz podniesionego zawieszenia, model Trek ma osłony podwozia z przodu i z tyłu oraz 17-calowe felgi aluminiowe. Pakiet obejmuje też przyciemniane tylne szyby, światła przeciwmgielne i przednie światła wykonane w technologii LED. We wnętrzu pojawił się 7-calowy ekran systemu multimedialnego, dwukolorowe obicia foteli oraz drewniane elementy dekoracyjne.

Dwie wersje napędowe

Toyota Corolla Trek występuje w dwóch wersjach napędowych - hybrydowej 1.8 oraz 2.0. Słabszy wariant oferuje moc systemową 122 KM, a auto z taką jednostką napędową można kupić za 120 900 zł. Topowa 180-konna wersja 2.0 to wydatek co najmniej 129 900 zł.

Corolla Trek jest kompaktowym kombi inspirowanym tak modnymi w ostatnim czasie crossoverami i SUV-ami. Zgodnie z rynkowymi trendami "terenowa" Corolla jest dostępna tylko w nadwoziu kombi. Podobnie postępuje główny rywal Toyoty w Europie - Volkswagen z Golfem Alltrackiem i Skodą Octavią Scout.

Toyota Corolla TREK Toyota

Volkswagen Golf Alltrack (siódmej generacji) z wysokoprężnym motorem 2.0 TDI o mocy 184 KM i napędem na cztery koła 4Motion, kosztował 140 190 zł. Z kolei poprzednia generacja Octavii Scout (oba modele schodzą już z rynku, by ustąpić miejsca nowym generacjom) otwierała cennik kwotą 123 230 zł za wariant z benzynowym silnikiem 1.8 TSI o mocy 180 KM, a topowa wersja za 184-konnym dieslem kosztowała w 2018 roku 132 tys. zł. Niemieccy konkurencji mogli się jednak pochwalić napędem na cztery koła, którego w Corolli Trek zabrakło.

Toyota Corolla TREK Toyota