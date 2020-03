Jeśli Dacia Sandero trzeciej generacji rzeczywiście będzie wyglądać podobnie, powinna spotkać się z pozytywnym przyjęciem. Nowy model został opracowany na nowoczesnej platformie grupy Renault o nazwie CMF-B. Poprzednie auta koncernu, które powstały z jej wykorzystaniem to: nowe Clio, Renault Captur i Nissan Juke. Oznacza to, że Sandero może być bardzo atrakcyjną propozycją i stanowić dla nich poważną konkurencję.

Dacia Sandero - trochę z Clio, reszta z Zoe

Według wiarygodnych przecieków nowa Dacia Sandero (oferowana też na niektórych rynkach pod marką Renault) będzie miała kształty bardzo zbliżone do nowego Clio. Unosząca się do tyłu linia boczna jest niemal identyczna, a małe światła przywodzą na myśl elektryczny model tej samej marki - Renault Zoe. Poza wersją standardową, czyli pięciodrzwiowym hatchbackiem, do sprzedaży trafi stylizowana na SUV-a Dacia Sandero Stepway.

Źródłem napędu miejskiego auta będą sprawdzone silniki koncernu znane z poprzedniej generacji Sandero. Chodzi o benzynowe jednostki o pojemności skokowej 1 l z turbodoładowaniem (100 KM) lub bez (75 KM), a także o 1,5-litrowego turbodiesla dCi o mocy 95 KM.

Napęd hybrydowy w Dacii Sandero oznacza duży krok technologiczny do przodu

Nową propozycją i zwieńczeniem gamy jednostek napędowych ma być nowoczesny hybrydowy napęd E-Tech o mocy 138 KM, który również znamy z Clio. Jeśli to prawda, nowa Dacia Sandero stanie się naprawdę nowoczesnym samochodem, a jej gama silników będzie właściwie kompletna.

Obecność w ofercie wersji hybrydowej z możliwością ładowania z gniazdka (plug-in) może stanowić dodatkowy mocny argument w przypadku świadomych ekologicznie klientów i osób ceniących nowoczesność. Oprócz tego pomoże obniżyć średni poziom emisji CO2 pojazdów rumuńskiej marki.

Czy plotki dotyczące Dacii Sandero są prawdziwe, przekonamy się jeszcze w 2020 r. Firma ma zamiar zaprezentować trzecią generację swojego cenowego hitu jesienią tego roku.