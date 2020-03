Debiutuje nowa Kia Sorento. Jest większa, bardziej nowoczesna i hybrydowa

Kia Sorento trzeciej generacji była na rynku od 2014 roku, zatem najwyższa pora na odświeżenie koreańskiego SUV-a. A nowa odsłona jest bardziej przestronna, ma lepsze osiągi i pełno nowoczesnych technologii, jak na duży rodzinny wóz XXI wieku przystało.

REKLAMA

Zobacz wideo

Nowa konstrukcja

Nowe Sorento jest pierwszym samochodem skonstruowanym w oparciu o nową platformę podłogową, przeznaczoną dla nowej generacji średniej wielkości SUV-ów marki Kia. Dzięki niej Sorento jest większe, bardziej przestronne, oferuje większy bagażnik i trzy rzędy siedzeń. To jednak nie wszystko. Nowa konstrukcja umożliwia zastosowanie nowych zelektryfikowanych układów napędowych. Bo nowe Sorento jest oferowane jako hybryda, a w przyszłości pojawi się również wersja hybrydowa typu plug-in.

Kia Sorento 2020 Kia

Znacznie odnowiono również stylistykę. W miejsce obłej karoserii pojawiły się ostre linie i nowe proporcje optycznie wydłużające nadwozie. Nowy model jest o 10 mm dłuższy od poprzednika (mierzy 4 810 mm długości), ale ma krótsze zwisy i o 35 mm większy rozstaw osi (2 815 mm). Szerokość również wzrosła o 10 mm (do 1 900 mm). Z przodu nadal dominuje osłona chłodnicy w kształcie tygrysiego nosa, jednak teraz została poszerzona i optycznie obejmuje nawet reflektory.

Sorento zachowało charakterystyczny szeroki słupek D, ale spora nowość pojawiła się z tyłu. Mowa o pionowych lampach, które zachodzą aż na boki nadwozia. Dzięki temu auto wygląda na sporo szersze, niż jest w rzeczywistości. W Europie Sorento będzie dostępne w 10 lakierach nadwozia oraz z 17-, 18-, 19- lub – po raz pierwszy w ofercie – nawet 20-calowymi obręczami kół z lekkich stopów.

Kia Sorento 2020 Kia

Multimedialne wnętrze

Pierwsze co rzuca się w oczy we wnętrzu, to układ dwóch ekranów na desce rozdzielczej. 12,3-calowy zestaw wskaźników to centrum dowodzenia kierowcy, a blisko niego znalazł się 10,25-calowy ekran systemu multimedialnego. Oba ekrany wyświetlają informacje na linii wzroku kierowcy i dają wrażenie obcowania z jednym szerokim wyświetlaczem.

W kabinie znalazły się takie udogodnienia jak nastrojowe oświetlenie Mood Lightning, bezprzewodowa ładowarka smartfona, skórzana tapicerka Nappa czy system nagłośnienia BOSE. Nie zabrakło też złącza Apple Car Play i Android Auto i wyświetlacza head-up na przedniej szybie.

Kia Sorento 2020 Kia

Król przestrzeni

W hybrydowym Sorento akumulator znajduje się pod podłogą, co nie wpłynęło zbytnio na przestrzeń w kabinie. Zmieści na pokładzie nawet siedem osób i oferuje jeden z największych w klasie bagażników, który – w zależności od wersji Sorento – liczy 821 litrów pojemności (w modelu siedmioosobowym) lub 910 litrów (w aucie dla 5 osób). Przy założeniu, że koreańskim SUV-em będzie podróżowało siedem osób, bagażnik mocno zmaleje, ale nadal zaoferuje nawet 187 litrów przestrzeni w wariancie z silnikiem wysokoprężnym (w hybrydzie - 179 l).

Kia Sorento 2020 Kia

Diesel i hybryda

Kia Sorento trafi do sprzedaży w kilku wersjach napędowych. Odmiana hybrydowa ma bazować na benzynowym silniku 1.6 T-GDi. Układ będzie generował moc 230 KM i 350 Nm maksymalnego momentu obrotowego. Do końca roku w gamie pojawi się także odmiana typu plug-in, czyli z możliwością doładowania baterii z gniazdka.

W ofercie znajdzie się też mocny motor wysokoprężny. Mowa o czterocylindrowym silniku o objętości skokowej 2,2 litra i mocy 202 KM. Jak to w przypadku diesli, ta jednostka napędowa zaoferuje wyjątkowo duży maksymalny moment obrotowy - 441 Nm. Silnik 2.2 CRDi seryjnie współpracuje z nową 8-stopniową przekładnią o dwóch sprzęgłach (8DCT).

Nowa Kia Sorento trafi do sprzedaży w trzecim kwartale 2020 roku. Cena i wersje wyposażenia nie są jeszcze znane.

Kia Sorento 2020 Kia