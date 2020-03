Targi motoryzacyjne w Nowym Jorku odwołane. Może odbędą się pod koniec wakacji

Jeszcze w poniedziałek serwis Automotive News powołując się na prezesa targów motoryzacyjnych w Nowym Jorku, Marka Scheinberga, zapowiadał, że salon samochodowy odbędzie się zgodnie z planem. New York Motor Show to wydarzenie, które co roku w kwietniu gromadzi setki tysięcy zwiedzających - dziennikarzy i pasjonatów motoryzacji. Podczas salonu są też ogłaszane wyniki konkursu na światowy samochód roku - World Car of the Year (WCOTY). New York Motor Show miało odbyć się w dniach 10-19 kwietnia, a na 8-9 kwietnia przewidziano dni prasowe.

Początkowo Mark Scheinberg zapowiadał, że targi nie tylko nie zostaną odwołane, ale wręcz będą większe niż do tej pory. W ubiegłym tygodniu sprzedaż biletów nagle podskoczyła o 17 proc. Jednak w obliczu obecnego zagrożenia, zapadła decyzja o odwołaniu wydarzenia.

Targi przesunięte na sierpień

O ile salon samochodowy w Genewie został całkowicie odwołany, targi w Nowym Jorku prawdopodobnie się odbędą. Póki co mówi się o czerwcu lub końcu sierpnia, jednak data nie została potwierdzona. Jeśli faktycznie New York Motor Show odbędzie się pod koniec wakacji, frekwencja może nie dopisać. W tym samym czasie odbywa się m.in. Pebble Beach, co może negatywnie wpłynąć na liczbę zwiedzających.

Koniec ery targów motoryzacyjnych?

Zaczęło się od salonu samochodowego w Genewie, który został odwołany nieledwie z dnia na dzień. Później nasz rodzimy Poznań Motor Show, targi z Frankfurtu przeniosły się do Monachium, a teraz Nowy Jork stanął pod znakiem zapytania. W ostatnich latach wielu producentów zdecydowało się wycofać z wydarzeń tego typu. Argumentują to faktem, że wielkie wypasione stoiska na salonach samochodowych nijak nie przekładają im się na sprzedaż. A w XXI wieku z powodzeniem wszelkie premiery i debiuty można zorganizować online. Czyżby rozprzestrzeniająca się po świecie zaraza była gwoździem do trumny targów samochodowych?

