Policjant dachował. Alkomat nic nie pokazał, ale strażacy nie odpuścili. Z pracą pożegnał się i on, i komendant

j_stalin wczoraj Oceniono 11 razy 11

no dobrze, a co z kulsonami, ktorzy kryli kolegr i tak mierzyli, zeby nie zmierzyc? alkomat blow jest tak czuly, ze jak zimowa pora umylem szybe zimowym spryskiwaczem a zaraz potem mnie sprawdzali, to wykazal wynik pozytywny. potem oczywiscie sprawdzili w oddaleniu od samochodu i wszyszlo jak trzeba, czyli negatywnie. ale nie wierze ze alkomat blow nie wykryl skoro gosc mial 1.5promila. po prostu NIE!