Koronawirus uderzył w branżę motoryzacyjną. Już dziś wiadomo, że to będzie rok strat dla firm automotive

To jawny dowód iż globalizacja w produkcji jest błędem i jest harakiri dla gospodarki krajowej. Gdyby koronawirusa byłby np w latach 70-ych ub.w. to motoryzacja np w Europie praktycznie by nic nie odczuła jak teraz. Dla bezpieczeństwa krajowej (czywewnątrz UE) gospodarki powinien być wewnętrzny łańcuch możliwie najdłuższy... poza wyjątkiem wprowadzenia surowców do produkcji...