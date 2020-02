Droga S7. Wyjazd z Warszawy na południe zostanie otwarty pod koniec 2022 roku

susceptant godzinę temu Oceniono 2 razy 2

Dobrze, że jest mapa, źle - że aktualność jej można określić mniej więcej na połowę 2019 r.

Z brakujących odcinkó S7 Warszawa-Kraków:

- S7 W-wa Lesznowola-Tarczyn: kilka tygodni temu w końcu wydano zezwolenie na realizację z ok. rocznym opóźnieniem - termin oddania przesunie się na wiosnę 2022 (może uda się zapewnić przejezdność na koniec 2021 - t najbardziej optymistyczna wersja).

- S7 Tarczyn-Grójec: w budowie, stan zaawansowania ok. 40%, możliwe ukończenie ok. połowy 2021.

- S7 gr. woj. świętokrzyskiego - w. Miechów - trwa przetarg, w przyszłym tygodniu mają być otwarte oferty, ukończenie można przewidywać najwcześniej na II połowę 2023

- S7 Miechów-Szczepanowice - pod koniec 2019 wydano nową decyzję środowiskową, na ten rok zapowiadane jest ogłoszenie przetargu, ukończenia spodziewać się można najwcześniej w 2024 r.

- S7 Szczepanowice - Widoma: trwają prace drogowe, zaawansowanie ok. 10%, zakończenia można się spodziewać na koniec 2021

- S7 Widoma - Kraków Nowa Huta: w 2018 podpisana umowa na projekt i budowę, pod koniec 2019 złożono projekt budowlany (opóźnienie ok. 4 miesiące), trwa procedowanie wydania zezwolenia na realizację, możliwe oddanie do użytku najwcześniej pod koniec 2022.