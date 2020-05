Jak pozbyć się samochodu, który blokuje miejsce parkingowe?

xezaq 9 miesięcy temu Oceniono 8 razy 6

Wyciek płynów - to jest klucz do sukcesu. Jak chcecie się pozbyć takiego wraka, dzwonicie po straż miejską i oni już jadą to... musicie zasymulować taki wyciek. Najlepiej coś obojętnego dla środowiska, może być czysta woda z kranu (jak pies sąsiada obsikał to też dobrze). Nikt nie będzie sprawdzał co tam konkretnie się leje/kapie z wraku, jest mokro i wystarczy, straż miejska stwierdza wyciek płynów i działa.