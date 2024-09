Interaktywny test nietuzinkowego SUV-a z Japonii. Ten model zaskakuje na wielu płaszczyznach

Interaktywny test Mazdy CX-60 to kompleksowe spojrzenie na ten nowoczesny model. Razem z nami zajrzyjcie do wnętrza i bagażnika, sprawdźcie, jak samochód radzi sobie w mieście i na drodze ekspresowej, a także poznajcie zaawansowane systemy multimedialne oraz technologie wsparcia kierowcy. To wszystko po to, aby odkryć, co naprawdę wyróżnia Mazdę CX-60 na tle konkurencji.

Podczas interaktywnego testu możecie sami zdecydować, które elementy auta chcecie poznać bliżej – bagażnik czy wnętrze. Mazda CX-60 zachwyca przestronnością i dbałością o detale, które podkreślają japońskie korzenie marki. Wnętrze łączy tradycyjne elementy, takie jak drewno klonowe inspirowane estetyką Hacho, z nowoczesnymi rozwiązaniami, takimi jak pokrętło obsługujące system multimedialny.

Wyróżnikiem Mazdy CX-60 jest także unikalny silnik. W czasach downsizingu Mazda pozostaje wierna swoim zasadom, oferując sześciocylindrowy, 3,3-litrowy silnik Diesla z napędem na tylną oś lub na wszystkie koła. Inżynierowie Mazdy udowadniają, że nowoczesny silnik wysokoprężny może być zarówno mocny, jak i oszczędny, z niską emisją spalin.

Test Mazdy CX-60 pozwala sprawdzić pojazd w różnych warunkach – w mieście i na drodze ekspresowej, pokazując pełnię jego osiągów. Mazda CX-60 zaskakuje stabilnością jazdy i precyzją prowadzenia dzięki systemowi Kinematic Posture Control, który stabilizuje pojazd na zakrętach.

Mazda CX-60 oferuje zaawansowane rozwiązania z zakresu bezpieczeństwa i wsparcia kierowcy, które możecie bliżej poznać w naszym teście. Nowoczesne systemy bezpieczeństwa i-Activsense i technologie takie jak zestaw kamer 360 stopni, czynią z tego modelu bezpiecznego towarzysza zarówno w mieście, jak i na trasie.

Materiał sponsorowany Mazda Motor Poland Sp. z o.o.