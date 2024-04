Lexus ES 300h. Wyróżnia się stylem, jest naszpikowany najnowszą technologią i świetnie łączy wyrazisty wygląd z eleganckim nadwoziem

Lexus ES - nietuzinkowy reprezentant limuzyn klasy premium

Mimo, że od premiery ES minęło trochę czasu, wyraziste nadwozie wciąż prezentuje się efektownie. Auto ma prawie 5 m długości i 186,5 cm szerokości. Bagażnik ma pojemność 454 l i, jak to w sedanie, ma dość wąski otwór załadunku, ale jego regularny kształt ułatwia efektywne wykorzystanie przestrzeni.

REKLAMA

Oryginalnie prezentuje się także tablica przyrządów. Jest wykonana z materiałów wysokiej jakości, przyjemnych w dotyku i choć może wygląda na skomplikowaną w obsłudze, w rzeczywistości łatwo się w niej rozeznać.

Zobacz wideo

Można z nim rozmawiać

Na tunelu środkowym umiejscowiono dwa uchwyty na napoje oraz ładowarkę bezprzewodową do smartfona. Jest tu też port USB-A do łączności z urządzeniami oraz jeden port USB-C służący do ich ładowania.

Z rozbudowanym systemem pokładowym można się komunikować głosowo, a także przez dedykowaną aplikację. Samochód może być podłączony do internetu, a także obsługuje interfejsy Apple Car Play i Android Auto.

ES na polskim rynku jest dostępny jako hybryda. Napędza go układ czwartej generacji, w którego skład wchodzą dwa silniki - benzynowy o pojemności 2,5 l i mocy maksymalnej 178 KM oraz 120 konny silnik elektryczny. Moc systemowa napędu to 218 KM.

Według informacji producenta auto rozpędza się od 0 do 100 km/h w 8,9 s, a prędkość maksymalna została ustalona na ok. 180 km/h. Czuć, że dynamika jest wystarczająca do sprawnego poruszania się w mieście i w trasie, a więcej informacji na temat tego modelu znajdziecie w wideo.

Materiał sponsorowany przez Toyota Central Europe Sp. z o.o.