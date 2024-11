Powstaje jedna z najważniejszych tras w Polsce. Połączy Pomorze Środkowe z aglomeracją śląską

W tym materiale będziemy opowiadać historię drogi ekspresowej S11. To niezwykle kluczowa droga na mapie Polski. Połączy ona Pomorze Środkowe z aglomeracją śląską. Będzie prowadzić spod Kołobrzegu aż pod Katowice, w tym przez takie miasta, jak Koszalin, Piła, Poznań, Ostrów Wielkopolski, Kępno, Kluczbork czy Lubliniec.

Ekspresówka S11 ma być gotowa w 2030 r.

Projektowana długość trasy to 580 km. Aktualnie do użytkowania oddanych zostało nieco ponad 150 km. Przejezdny jest fragment od Kołobrzegu do Bobolic, odcinki w okolicy Poznania oraz pięć obwodnic: Szczecinka, Jarocina, Ostrowa Wielkopolskiego, Kępna i Olesna.

Droga ekspresowa S11 ma zostać ukończona do 2030 r. Przynajmniej tak twierdzi GDDKiA. Aktualnie realizowany jest kluczowy odcinek na Pomorzu Zachodnim. Jak informuje Portalsamorzadowy.pl, jego realizacja staje się coraz bardziej zaawansowana. Inwestycja natomiast pochłonie ponad 1,1 mld zł. O jakim fragmencie mowa? To szlak między Bobolicami a Szczecinkiem. S11 na tym odcinku liczy 24,4 km. GDDKiA podpisała już umowę z wykonawcą. To miało miejsce 30 sierpnia 2023 r. I choć od tego momentu minął nieco ponad rok, zaawansowanie prac jest szacowane już na 30 proc.

Kluczowym elementem S11 na tym odcinku jest wyprowadzenie ruchu z Wierzchowa. Trasa ominie miasto od wschodu.

24 km S11 za 1,1 mld zł. Trasa przed Szczecinkiem będzie gotowa w 2026 r.

Ekspresówka S11 między Bobolicami a Szczecinkiem będzie drogą dwujezdniową z dwoma pasami ruchu w każdym kierunku. Na tym jednak jej zalety się nie kończą. Na nieco ponad 24 km powstaną bowiem dwa węzły drogowe: Wierzchowo i Szczecinek Północ. Poza tym planowana jest budowa 26 mostów, w tym czterech górnych przejść dla zwierząt. Planowany termin zakończenia prac na tym odcinku przypada na lipiec 2026 r. I na razie wiele wskazuje na to, że deadline może zostać dochowany.

Całkowity koszt budowy został określony na 1 mld 107 mln zł. Inwestycja jest w Rządowym Programie Budowy Dróg Krajowych do 2030 r. (z perspektywą do 2033 r.). Finansowanie ma natomiast pochodzić z budżetu państwa, ale i środków pochodzących z Unii Europejskiej.