Kolejny odcinek Via Carpatia wkrótce w budowie. Inwestycja pochłonie 1,9 miliarda złotych

Pozytywnym wynikiem zakończyła się kontrola uprzednia przetargu na projekt i budowę odcinka drogi ekspresowej S19 między Jawornikiem a Lutczą, którą przeprowadził Prezes Urzędu Zamówień Publicznych. Kolejnym krokiem, po przedstawieniu przez wykonawcę gwarancji należytego wykonania robót, będzie podpisanie umowy. To ostatni odcinek drogi ekspresowej S19 w województwie podkarpackim, który zostanie skierowany do realizacji

- informują przedstawiciele GDDKiA. W przetargu na realizację odcinka S19 Jawornik -– Lutcza wpłynęło siedem ofert. Najkorzystniejszą złożyło konsorcjum Gülermak i Budimex. Wykonawca zaoferował, że zrealizuje zadanie za kwotę dokładnie 1 909 653 720 zł i ukończy je w terminie 59 miesięcy, przedłużając okres gwarancji o 5 lat. Z czasu robót budowlanych, wyłączone będą okresy zimowe (tj. od 1 grudnia do 31 marca). Co wiemy na temat trasy?

REKLAMA

Zobacz wideo

Droga ekspresowa S19 w podkarpackim. Jeden z elementów Via Carpatia

Odcinek S19 pomiędzy Jawornikiem i Lutczą, który wchodzi w skład Via Carpatia, będzie miał 5,2 km długości. Będzie to standardowa dwujezdniowa trasa o dwóch pasach ruchu w obu kierunkach. W ciągu trasy wybudowane zostaną także obiekty inżynierskie, w tym specjalna 780-metrowa estakada, która poprowadzona zostanie nad istniejącą drogą krajową nr 19. Jej filary będą miały nawet do 36 m wysokości. Estakada przejdzie w dwunawowy tunel o długości niemal 3 km pod górą Kamieniec. Będzie to najdłuższy tunel z trzech, jakie powstaną w województwie podkarpackim w ciągu S19.

Fot. GDDKiA

W ramach zadania powstanie też Miejsce Obsługi Podróżnych (MOP) Jawornik w kierunku Barwinka. Droga ekspresowa zostanie wyposażona w urządzenia Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego (BRD), infrastrukturę systemu zarządzania ruchem oraz urządzenia ochrony środowiska. Zostaną także wybudowane dodatkowe jezdnie obsługujące teren przyległy, jak również przebudowane zostaną drogi kolidujące z inwestycją oraz infrastruktura techniczna.