Już niedługo 400-kilometrowa trasa połączy dwie autostrady i dwa ważne miasta

Trasa S6 o długości blisko 400 km połączy autostrady A6 koło Kołbaskowa z A1 w okolicach Gdańska, tworząc dogodne połączenie pomiędzy Szczecinem a Trójmiastem. Przez lata oczekiwana inwestycja nie tylko ułatwi dostęp do nadmorskich regionów turystycznych, ale również wzmocni komunikację między polskimi portami, co jest kluczowe dla rozwoju handlu międzynarodowego.

REKLAMA

Zobacz wideo

Budowa S6 - mamy już 220 z 400 km

Obecnie do dyspozycji kierowców oddano już ponad 220 km drogi, obejmującej odcinki od Goleniowa do Koszalina oraz od Bożegopola Wielkiego do Rusocina. Kolejne fragmenty są w trakcie realizacji. W województwie pomorskim trwa intensywna budowa ponad 70 km, co znacząco skróci czas przejazdu pomiędzy poszczególnymi regionami Pomorza.

Trasa S6 wkrótce się wydłuży

Ważnym punktem budowy jest także województwo zachodniopomorskie, gdzie w 2024 roku zakończono budowę obwodnicy Koszalina i Sianowa. Obecnie prace koncentrują się na odcinku między Sianowem a Sławnem, który obejmuje 19,1 km nowoczesnej, dwujezdniowej drogi ekspresowej. Na trasie tej przewidziano budowę czterech węzłów drogowych: Kawno, Malechowo, Karwice oraz Bobrowice, a także dwóch miejsc obsługi podróżnych oraz infrastruktury technicznej. Aktualnie, ponad 40 proc. tego odcinka jest już pokryte warstwą asfaltową, a zakończenie prac planowane jest na drugą połowę 2025 roku.

Kolejnym kluczowym odcinkiem jest trasa między Sławnem a Słupskiem, licząca 22,9 km i kosztująca 701,6 mln zł. Przewiduje się, że podróż ze Szczecina do Gdyni drogą S6 będzie możliwa już w 2026 roku! Niestety, na całkowite ukończenie trasy do granicy kraju, wraz z zachodnią obwodnicą Szczecina, przyjdzie nam trochę poczekać. Według Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad ostatnim odcinkiem pojedziemy dopiero około 2031 roku.