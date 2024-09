Podano termin zakończenia budowy S3 - drogowego kręgosłupa zachodniej Polski

Odcinek Świnoujście – Troszyn to najdalej na północ wysunięta część trasy S3, która biegnie wzdłuż zachodniej granicy Polski i połączy porty morskie w Świnoujściu oraz Szczecinie z granicą czeską w Lubawce. Całkowity koszt realizacji tego fragmentu wynosi ponad 1,75 mld zł, z czego kwalifikowane wydatki przekraczają 891 mln zł. Zyskała znaczące wsparcie finansowe dzięki dofinansowaniu w wysokości ponad 757 mln zł ze środków unijnych. Fundusze te pochodzą z Programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat i Środowisko (FEnIKS).

REKLAMA

Długość odcinka Świnoujście – Troszyn wynosi 32,9 km i jest on częścią sieci bazowej TEN-T (Transeuropejskie Korytarze Transportowe). Trasa przebiega przez teren województwa zachodniopomorskiego, obejmując miasta i gminy takie jak Świnoujście, Międzyzdroje oraz Wolin. Projekt jest realizowany w systemie „Projektuj i Buduj", co oznacza, że wykonawcy odpowiadają zarówno za projektowanie, jak i realizację prac.

Budowa podzielona jest na dwa odcinki realizacyjne:

Świnoujście – Dargobądz (17 km): Odcinek ten rozpoczyna się w Świnoujściu, w pobliżu terminalu promowego oraz tunelu łączącego wyspy Uznam i Wolin. Kończy się przed węzłem Dargobądz.

Dargobądz – Troszyn (15,9 km): Zaczyna się od węzła Dargobądz, a kończy na włączeniu do obwodnicy miejscowości Troszyn, Parłówko i Ostromice, obejmując również przebudowę fragmentu tej obwodnicy.

Termin ukończenia budowy drogi S3

Zakończenie prac na tym odcinku S3 jest planowane na IV kwartał 2024 roku. Po oddaniu do użytku obu odcinków, droga ekspresowa S3 będzie w pełni ukończona, co oznacza powstanie 470-kilometrowej trasy łączącej Świnoujście z czeską granicą. Przewiduje się, że przejazd całą trasą od Świnoujścia do Lubawki będzie możliwy w około 4 godziny.

Realizacja tego odcinka S3 obejmuje budowę siedmiu węzłów drogowych, w tym w Świnoujściu, Międzyzdrojach, Wolinie oraz Dargobądzu. Dodatkowo powstaną dwa Miejsca Obsługi Podróżnych (MOP) w Dargobądzu, obiekty inżynierskie takie jak mosty, wiadukty i przepusty, a także drogi lokalne, które będą obsługiwać tereny przyległe.

Prace obejmują także modernizację istniejącej infrastruktury drogowej, w tym przebudowę dróg wojewódzkich, powiatowych i gminnych, które krzyżują się z nową trasą. Zostaną również zainstalowane systemy odprowadzania wód deszczowych, oświetlenie drogowe, a także urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego, takie jak bariery energochłonne i ogrodzenia.

Zobacz wideo

Znaczenie budowy drogi S3

Ostatni odcinek drogi S3 ma ogromne znaczenie dla poprawy infrastruktury transportowej Polski, szczególnie w regionach przygranicznych. Dzięki tej inwestycji Świnoujście i Szczecin będą lepiej skomunikowane z południem Polski i Czechami. Ukończenie tego odcinka znacznie ułatwi transport towarów z portów morskich oraz usprawni przepływ ruchu turystycznego.

Realizacja drogi S3 stanowi kluczowy element europejskiej sieci transportowej, która zintegrowana jest z międzynarodowymi korytarzami TEN-T. Zakończenie budowy w Polsce w połączeniu z czeską autostradą D11 stworzy dogodne połączenie komunikacyjne, które ułatwi podróż zarówno do Czech, jak i do stolicy - Pragi.