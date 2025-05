Policja znów uruchomiła swoją tajną broń. Dron był nawet świadkiem kolizji

Policjanci we wtorek 6 maja przyglądali się zachowaniu kierowców samochodów ciężarowych. Działania na autostradzie A2 i monitorowanie zmotoryzowanych prowadzili z powietrza. Dzięki wykorzystaniu drona zawieszonego nad trasą zarejestrowali sporo naruszeń obowiązującego zakazu wyprzedzania na autostradzie. Za złamanie tego przepisu taryfikator przewiduje mandat w wysokości 1000 zł oraz 15 punktów karnych. Zakaz ten ma na celu zwiększenie bezpieczeństwa i płynności ruchu.

Dron zarejestrował kolizję

Podczas kontroli ciężarówek jeden z kierujących, naruszając przepis zakazu wyprzedzania, podjął gwałtowną zmianę pasa ruchu po wydaniu przez funkcjonariusza sygnału do zatrzymania pojazdu. 59-letni kierowca ciężarowego Volvo doprowadził do kolizji, zajeżdżając drogę prawidłowo jadącemu Iveco. W wyniku tego manewru doszło do zderzenia, w którym 54-letni kierowca Iveco uderzył w Volvo. Niestety, na załączonym nagraniu z drona akurat tej sytuacji policjanci nie pokazali.

Sprawca kolizji okazał się mieszkaniec województwa podlaskiego. 59-letni mężczyzna został ukarany mandatem w wysokości 1100 zł, a na jego konto trafiło 10 punktów karnymi. Dodatkowo, za popełnione wykroczenie otrzymał drugi mandat karny w wysokości 1000 zł oraz 8 punktów karnych. Dlaczego tylko 8 punktów, a nie 15? Tego w komunikacie prasowym policjanci już nie tłumaczą.

Zatrzymane dwa dowody rejestracyjne

Jak informują żyrardowscy funkcjonariusze, podczas akcji zatrzymano także dwa dowody rejestracyjne z powodu złego stanu technicznego pojazdów. Wobec kierowców, którzy naruszyli przepisy, policjanci w parę godzin nałożyli łącznie 8 mandatów karnych, wydali 2 pouczenia, a w przypadku jednego kierującego skierowali wniosek o ukaranie do sądu.