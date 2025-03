Radykalny pomysł w Gdyni. Motocykliści nie wjadą tu po zmroku?

Motocykle i samochody z głośnymi układami wydechowymi przeszkadzają mieszkańcom śródmieścia Gdyni. Uciążliwy ryk jest szczególnie irytujący w godzinach wieczornych i nocnych. Do magistratu wpływają skargi na huczące pojazdy kręcące się po okolicy, które w godzinach nocnych uniemożliwiają spokojny sen mieszkańcom. Miłośnicy motoryzacji, którzy spotykają się na parkingach na Polance Redłowskiej oraz przy bulwarze Nadmorskim, niestety często ignorują ciszę nocną, a ich pojazdy nie spełniają norm hałasu.

Głośne pojazdy zakłócają spokój

Zgodnie z przepisami hałas emitowany przez silnik nie może przekroczyć 93 dB dla samochodów z silnikiem benzynowym oraz 96 dB dla aut z silnikiem Diesla. Motocykle nie mogą generować więcej niż 94 dB (pojemność poniżej 125 cm3) oraz 96 dB (powyżej 125 cm3). Motocykle oraz stuningowane samochody potrafią być jednak znacznie głośniejsze. Powodem są niezgodne z przepisami modyfikacje w pojazdach, wprowadzane przez ich użytkowników.

Choć gdyńscy policjanci prowadzą kontrole drogowe z wykorzystaniem sonometru (akcje "Cicha Gdynia"), czym skutecznie zniechęcą lokalnych oraz przyjezdnych miłośników motoryzacji do montażu układów wydechowych niezgodnych z obowiązującymi normami, zbyt głośne sprzęty wciąż są obecne na ulicach. Stróże prawa podczas kontroli, w przypadku wykrycia nieprawidłowości, zatrzymują dowód rejestracyjny i kierują na ponowne badanie techniczne w stacji diagnostycznej.

Zakaz wjazdu motocykli na dwie ulice w Gdyni

Na poprawę jakości życia mieszkańców wpłynąć może szereg proponowanych zmian. Gdyński radny z klubu Koalicji Obywatelskiej, Ruchów Miejskich i Lewicy, Łukasz Piesiewicz, w celu rozpoczęcia rzeczowej dyskusji o problemie nadmiernie hałasujących pojazdów w Gdyni, złożył do gdyńskiego magistratu wniosek. Polityk apeluje o wprowadzenie na dwóch ulicach śródmieścia ograniczenia prędkości do 30 km/h oraz radykalnego nocnego zakazu wjazdu dla motocykli.

Dokładnie mowa o ustaleniu Strefy Tempo 30 (ograniczenie prędkości do 30 km/h) na alei Piłsudskiego oraz na ul. 10 Lutego, a także zakazie wjazdu dla motocykli na te ulice w godzinach 21:00-7:00. To właśnie te drogi prowadzą do popularnych miejsc spotkań zmotoryzowanych - na skwer Kościuszki oraz bulwar i okolice Polanki Redłowskiej. Zakaz ten miałby dotyczyć jedynie motocyklistów. Wniosek o wprowadzenie tych zmian trafił niedawno do Wydziału Inwestycji Urzędu Miasta Gdyni.