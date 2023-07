Wjechał motorem do supermarketu i zaparkował... przy kasie

Być może mieszkaniec Chełma chciał poczuć się jak szlachcice i królowie, którzy czasami wjeżdżali do kościołów i na bankiety na koniach, a może 33-latek zrobił to po prostu z czystego lenistwa. Motywów motocyklisty do końca jeszcze nie ustalono, ale można już powiedzieć, że mężczyzna zyskał rozgłos w całym powiecie, a może i nawet w Polsce.

Trzeba mieć fantazję i... motocykl

W piątek 30 czerwca, w sklepie w Chełmie doszło do nietypowej sytuacji. Nad ranem dyżurny komendy otrzymał zgłoszenie o mężczyźnie, który wjechał motocyklem do jednego z supermarketów w mieście. Okazało się, że nie był to żart. Policjanci, którzy przybyli na miejsce, faktycznie zastali 33-latka siedzącego na motocyklu przy kasach. Gdy zauważył ich obecność, zaczął używać klaksonu. Co chciał tym osiągnąć? Tego nie wiadomo. Mundurowi natychmiast odebrali mu kluczyki, aby uniemożliwić dalsze poruszanie się pojazdem po sklepie.

Po ustaleniu tożsamości mężczyzny okazało się, że jest on mieszkańcem powiatu chełmskiego. Co dziwne badanie na zawartość alkoholu we krwi wykazało, że był trzeźwy. Nie stwierdzono również obecności substancji odurzających. W takiej sytuacji policjantom nie pozostało nic innego, jak wezwać karetkę pogotowia, która przewiozła go do szpitala po przeprowadzeniu stosownych badań.

